Нацбанк обновил принцип определения компаний критически важными — Finance.ua

Нацбанк обновил принцип определения компаний критически важными
Национальный банк обновил порядок определения юридических лиц критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период с целью бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Соответствующие изменения в Положение о порядке определения Национальным банком Украины юридических лиц, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, касаются страховщиков и компаний, сопровождающих автоматизированные банковские системы системно важных банков для выполнения операций в СЭП НБУ.
Обновленный порядок позволяет поставщикам услуги сопровождения такого программного обеспечения обращаться в Национальный банк для определения их критически важными, а Национальный банк — рассматривать соответствующее обращение и принимать решения:
- о соответствии лица трем или более критериям важности, определенным Порядком и критериями определения предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;
- об определении личности критически важной для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период для целей бронирования военнообязанных работников;
- об определении лица таким, которое имеет важное значение для отрасли национальной экономики или удовлетворения потребностей территориальной общины (в случае соответствия «отраслевому» критерию НБУ).
Изменения в отношении страховщиков предполагают определение их важными для отрасли национальной экономики или удовлетворения потребностей территориальной общины по действующим критериям только в случае наличия принятого решения Национального банка о соответствии структуры собственности соответствующего страховщика требованиям относительно прозрачности.
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