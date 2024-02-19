Нацбанк обновил принцип определения компаний критически важными — Finance.ua

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Нацбанк обновил принцип определения компаний критически важными

Казна и Политика
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Нацбанк обновил принцип определения компаний критически важными
Нацбанк обновил принцип определения компаний критически важными
Национальный банк обновил порядок определения юридических лиц критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период с целью бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Соответствующие изменения в Положение о порядке определения Национальным банком Украины юридических лиц, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, касаются страховщиков и компаний, сопровождающих автоматизированные банковские системы системно важных банков для выполнения операций в СЭП НБУ.
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Обновленный порядок позволяет поставщикам услуги сопровождения такого программного обеспечения обращаться в Национальный банк для определения их критически важными, а Национальный банк — рассматривать соответствующее обращение и принимать решения:
  • о соответствии лица трем или более критериям важности, определенным Порядком и критериями определения предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;
  • об определении личности критически важной для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период для целей бронирования военнообязанных работников;
  • об определении лица таким, которое имеет важное значение для отрасли национальной экономики или удовлетворения потребностей территориальной общины (в случае соответствия «отраслевому» критерию НБУ).
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Изменения в отношении страховщиков предполагают определение их важными для отрасли национальной экономики или удовлетворения потребностей территориальной общины по действующим критериям только в случае наличия принятого решения Национального банка о соответствии структуры собственности соответствующего страховщика требованиям относительно прозрачности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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