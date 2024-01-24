Кабмин изменил механизм отнесения объектов к критической инфраструктуре — Finance.ua

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Кабмин изменил механизм отнесения объектов к критической инфраструктуре

Казна и Политика
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Кабмин изменил механизм отнесения объектов к критической инфраструктуре
Кабмин изменил механизм отнесения объектов к критической инфраструктуре
Кабинет Министров изменил механизм отнесения объектов к критической инфраструктуре.
Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации.
Изменениями в перечень секторов критической инфраструктуры определены 24 сектора и 47 подсектора критической инфраструктуры, 138 типов основных услуг, что увеличивает возможность идентифицировать объекты инфраструктуры, которые предоставляют жизненно важные для государства услуги.
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Также изменения в порядок отнесения объектов к критической инфраструктуре предусматривают предоставление секторальными органами в сфере защиты критической инфраструктуры в уполномоченный орган в сфере защиты критической инфраструктуры Украины секторальных перечней объектов критической инфраструктуры.
«В то же время приложение к методике категоризации объектов критической инфраструктуры дополнено критериями определения уровня негативного влияния на предоставление основных услуг в случае уничтожения, повреждения или нарушения функционирования объекта критической инфраструктуры (секторальные критерии). Ранее они отсутствовали для 18 секторов (подсекторов) критической инфраструктуры. Это позволит надлежащим образом проводить категоризацию объектов критической инфраструктуры этих секторов (подсекторов)», — говорится в сообщении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українські Новини
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