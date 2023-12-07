Нацбанк создал отдельное управление по защите критической инфраструктуры — Finance.ua

Нацбанк создал отдельное управление по защите критической инфраструктуры Сегодня 12:15 — Энергетика

Нацбанк создал отдельное управление по защите критической инфраструктуры

Национальный банк Украины обновил свою организационную структуру и создал Управление по защите критической инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Согласно Закону Украины «О критической инфраструктуре», Национальный банк должен обеспечивать выполнение задач и функций субъекта национальной системы защиты критической инфраструктуры, секторального органа в сфере защиты критической инфраструктуры и оператора критической инфраструктуры.

Для этого Нацбанк создал в своей структуре отдельное управление. Оно будет обеспечивать формирование и реализацию государственной политики в сфере защиты критической инфраструктуры и выполнять функции, возложенные законом на Национальный банк.

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Управление защиты критической инфраструктуры входит в вертикаль подчинения «Платежные системы и денежное обращение», общее руководство которой осуществляет заместитель Председателя Национального банка Алексей Шабан.

«Создание самостоятельного профильного управления будет способствовать обеспечению непрерывной работы объектов критической инфраструктуры финансового сектора, эффективной защиты от угроз и бесперебойного предоставления финансовых услуг населению», — сказал Шабан.

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