Нацбанк создал отдельное управление по защите критической инфраструктуры — Finance.ua

Нацбанк создал отдельное управление по защите критической инфраструктуры
Национальный банк Украины обновил свою организационную структуру и создал Управление по защите критической инфраструктуры.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Согласно Закону Украины «О критической инфраструктуре», Национальный банк должен обеспечивать выполнение задач и функций субъекта национальной системы защиты критической инфраструктуры, секторального органа в сфере защиты критической инфраструктуры и оператора критической инфраструктуры.
Для этого Нацбанк создал в своей структуре отдельное управление. Оно будет обеспечивать формирование и реализацию государственной политики в сфере защиты критической инфраструктуры и выполнять функции, возложенные законом на Национальный банк.
Управление защиты критической инфраструктуры входит в вертикаль подчинения «Платежные системы и денежное обращение», общее руководство которой осуществляет заместитель Председателя Национального банка Алексей Шабан.
«Создание самостоятельного профильного управления будет способствовать обеспечению непрерывной работы объектов критической инфраструктуры финансового сектора, эффективной защиты от угроз и бесперебойного предоставления финансовых услуг населению», — сказал Шабан.
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