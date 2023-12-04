Как украинцы готовятся к проблемам с энергоснабжением зимой (опрос) — Finance.ua
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Как украинцы готовятся к проблемам с энергоснабжением зимой (опрос)

Личные финансы
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Как украинцы готовятся к проблемам с энергоснабжением зимой (опрос)
Как украинцы готовятся к проблемам с энергоснабжением зимой (опрос)
Почти три четверти (74%) украинцев готовятся к возможным проблемам с энергоснабжением зимой. В то же время украинцы все же ожидают, что ситуация будет лучше, чем в прошлом году.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы «Рейтинг», проведенного 22−23 ноября 2023 года среди 1000 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.
Среди наиболее популярных мер подготовки:
  • приобретение фонариков и батареек,
  • подготовка запасов продуктов,
  • покупка аккумуляторов и генераторов,
  • а также подготовка запасов питьевой воды.
Каждое из названных мероприятий предприняло более половины опрошенных.
Как украинцы готовятся к проблемам с энергоснабжением зимой (опрос)
Если сравнить оценку потенциальной ситуации с энергоснабжением этой зимой с прошлой, то можно заключить, что украинцы настроены более положительно: респонденты верят, что ситуация будет лучше по сравнению с прошлым годом (41%). Еще часть считает, что ситуация будет такой же, как в прошлом году (49%).
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Большинство украинцев (74%) в случае отсутствия электроэнергии в течение недели не планируют покидать свое жилье. В то же время почти четверть украинцев в этом случае планируют переехать в другое место: 11% в пределах населенного пункта, 8% - в другом населенном пункте, 3% - на временное место жительства (школа и т. п.), 2% - за границу.
Как украинцы готовятся к проблемам с энергоснабжением зимой (опрос)
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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