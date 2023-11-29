Экономия э/э населением обязательна, чтобы избежать плановых отключений — эксперт — Finance.ua
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Экономия э/э населением обязательна, чтобы избежать плановых отключений — эксперт

Энергетика
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Экономия э/э населением обязательна, чтобы избежать плановых отключений — эксперт
Экономия э/э населением обязательна, чтобы избежать плановых отключений — эксперт
Экономия электроэнергии населением — обязательное условие предотвращения плановых отключений энергоснабжения, необходимость которых возникнет с понижением температуры воздуха на фоне дефицита генерации в результате обстрелов российских агрессоров, считает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
«По расчетам Центра, при температурах минус 8−10−15 градусов мы будем железно иметь очень серьезный дефицит в пиковые часы. И здесь есть только два пути: либо украинцы начнут экономить сами и реально выключать бойлеры, утюги и тому подобное, либо придется выключать по графикам» , — сказал он.
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По его словам, если в каждом частном хозяйстве будут экономно потреблять э/э, это даст необходимый эффект.
«У нас 1 млн квартир в многоквартирных домах. Если в каждой квартире сэкономят 3−4 кВт, это уже будет очень заметный результат для энергосистемы», — отметил Харченко.
При этом он отметил, что «речь не идет об апокалипсисе», но об ограничении энергоснабжения на два-три часа в пик потребления ориентировочно с 08:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00.
Эксперт также обратил внимание, что крупные промышленные потребители ушли в ремонты или ограничили потребление э/э на зиму, чтобы больше ресурса оставалось на нужды населения.
В то же время, по мнению директора Центра исследований энергетики, импорт э/э все еще поступает не в полной мере из-за ограничения цены на нее на украинском рынке.
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Как сообщалось, технически разрешенная мощность для импорта — 1200 МВт — используется трейдерами менее чем наполовину. При недостаточности импорта и снижении нагрузки на ТЭС, которые еще восстанавливаются после нанесенных обстрелами рф повреждений, НЭК «Укрэнерго» в ноябре для покрытия дефицита дважды принимала аварийную помощь от смежных операторов общим объемом 3 тыс. МВт-час.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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