Экономия э/э населением обязательна, чтобы избежать плановых отключений — эксперт Сегодня 20:39 — Энергетика

Экономия э/э населением обязательна, чтобы избежать плановых отключений — эксперт

Экономия электроэнергии населением — обязательное условие предотвращения плановых отключений энергоснабжения, необходимость которых возникнет с понижением температуры воздуха на фоне дефицита генерации в результате обстрелов российских агрессоров, считает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

«По расчетам Центра, при температурах минус 8−10−15 градусов мы будем железно иметь очень серьезный дефицит в пиковые часы. И здесь есть только два пути: либо украинцы начнут экономить сами и реально выключать бойлеры, утюги и тому подобное, либо придется выключать по графикам» , — сказал он.

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По его словам, если в каждом частном хозяйстве будут экономно потреблять э/э, это даст необходимый эффект.

«У нас 1 млн квартир в многоквартирных домах. Если в каждой квартире сэкономят 3−4 кВт, это уже будет очень заметный результат для энергосистемы», — отметил Харченко.

При этом он отметил, что «речь не идет об апокалипсисе», но об ограничении энергоснабжения на два-три часа в пик потребления ориентировочно с 08:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00.

Эксперт также обратил внимание, что крупные промышленные потребители ушли в ремонты или ограничили потребление э/э на зиму, чтобы больше ресурса оставалось на нужды населения.

В то же время, по мнению директора Центра исследований энергетики, импорт э/э все еще поступает не в полной мере из-за ограничения цены на нее на украинском рынке.

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Как сообщалось, технически разрешенная мощность для импорта — 1200 МВт — используется трейдерами менее чем наполовину. При недостаточности импорта и снижении нагрузки на ТЭС, которые еще восстанавливаются после нанесенных обстрелами рф повреждений, НЭК «Укрэнерго» в ноябре для покрытия дефицита дважды принимала аварийную помощь от смежных операторов общим объемом 3 тыс. МВт-час.

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