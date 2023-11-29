Украина полностью синхронизировала свою энергосистему с Европой — Finance.ua

Украина полностью синхронизировала свою энергосистему с Европой Сегодня 10:14 — Энергетика

Украина полностью синхронизировала свою энергосистему с Европой

Европейская сеть операторов ENTSO-E 28 ноября приняла решение о переводе Украины в режим постоянной синхронизации с европейской энергосистемой.

Об этом говорится в пресс-релизе ENTSO-E.

«Укрэнерго», украинский системный оператор, достиг соответствия ключевым техническим требованиям, необходимым для обеспечения постоянного соединения между энергосистемами континентальной Европы и Украины", — говорится в сообщении.

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Кроме постоянной синхронизации, ENTSO-E решил увеличить предел мощности для торговли электроэнергией из континентальной Европы в Украину и Молдову до 1700 МВт, что на 500 МВт превышает предыдущий предел.

Как напомнили в ENTSO-E, синхронизация с Укрэнерго началась в 2017 году с подписания соглашения об условиях будущего объединения энергосистем. В марте 2022 года произошла аварийная синхронизация как знак солидарности Европы с Украиной.

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«Сообщение сигнализирует о полном выполнении условий, предусмотренных соглашением», — заключают в ENTSO-E.

Европейская сеть операторов систем передачи электроэнергии ENTSO-E насчитывает 39 операторов из 35 стран, отвечающих за безопасную и скоординированную работу европейской электроэнергетической системы, крупнейшей объединенной электрической сети в мире.

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Економічна Правда По материалам:

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