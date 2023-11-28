США выделили безвозвратную помощь для энергетики Украины — Finance.ua
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США выделили безвозвратную помощь для энергетики Украины

Энергетика
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США выделили безвозвратную помощь для энергетики Украины
США выделили безвозвратную помощь для энергетики Украины
Правительство США внесет первый грантовый вклад в Фонд поддержки энергетики Украины на 25 млн долларов (23 млн евро). Соглашение подписали Агентство США по международному развитию (USAID) и Секретариат Энергетического Сообщества.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
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Общая сумма обязательств по вкладам от спонсоров в Фонд поддержки энергетики Украины составила 329 млн евро. Из них на счет Фонда фактически перечислено около 192 млн евро от 15 спонсоров государственного и частного секторов из разных государств. Остальные суммы — анонсированные и формализованные взносы, которые ожидаются на счете Фонда в ближайшее время.
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Куда пойдут деньги

Средства используются для закупки оборудования, необходимого для возобновления энергетических компаний, сообщили в пресс-службе.
В частности, в период с 1 января по 27 ноября 2023 года в рамках Фонда заключено 132 соглашения о закупке энергетического оборудования, топлива и материалов на общую сумму почти в 100 млн евро.
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Фонд поддержки энергетики Украины был создан весной 2022 года, он дает возможность правительствам, международным финансовым организациям, а также частным донорам оказывать существенную поддержку украинскому энергетическому сектору.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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