Международная помощь: Украина получила 6 000 тонн энергетического оборудования из 34 стран — Finance.ua

Международная помощь: Украина получила 6 000 тонн энергетического оборудования из 34 стран Сегодня 10:15 — Энергетика

Международная помощь: Украина получила 6 000 тонн энергетического оборудования из 34 стран

При координации Министерства энергетики в 2023 году в Украину поступило 496 грузов гуманитарной помощи для энергетического сектора общим весом 5 938 тонн.

Донорами помощи в 2023 году стали около 120 компаний, правительственных институций и общественных организаций из 34 стран.

Подготовка к отопительному сезону в условиях войны стала настоящим вызовом для энергетиков. Ремонты и восстановления были произведены в том числе за счет энергетического оборудования, которое мы получили от наших партнеров. Мы благодарны каждой стране за помощь, благодаря которой в домах украинцев есть тепло и свет", — отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Среди полученного оборудования от партнеров — генераторы, трансформаторы и автотрансформаторы, ограничители перенапряжения, автоматические выключатели разной мощности, спецтехника и т. д. Часть полученного оборудования (свыше 5,2 тысячи тонн) уже распределена между 104 компаниями топливно-энергетического комплекса.

Больше всего помощи получили энергетические компании Николаевщины (657 тонн), Донетчины (494 тонны), Херсонщины (454 тонны). Также значительный объем оборудования от партнеров был передан для нужд энергокомпаний Харьковской, Черниговской, Сумской, Запорожской и Одесской областей.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину поступило более 10,5 тысячи тонн энергетического оборудования из 35 стран.

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