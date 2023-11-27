Энергосообщество одобряет решение НКРЭКУ о повышении прайс-кепов на энергорынке — Finance.ua

Энергосообщество одобряет решение НКРЭКУ о повышении прайс-кепов на энергорынке
Секретариат Энергетического Сообщества одобряет решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), о расширении ценовых ограничений (прайс-кепы) на рынке электроэнергии.
Об этом сообщает в сообщении Секретариат Энергетического сообщества.
«Новое решение является положительным шагом к дальнейшей либерализации рынка электроэнергии и будет стимулировать импорт, а значит, повысит надежность поставок в Украину зимой», — говорится в нем.
В Секретариате рассказали, что в часы пиковой нагрузки прайс-кепы были увеличены, и в настоящее время максимальная стоимость электроэнергии на украинском энергорынке может составлять 191 евро/МВт-час. Отмечается, что решение о пересмотре прайс-кепов не влияет на подход к разработке ценовых ограничений, который был введен НКРЭКУ 27 июня 2023 года и который был оценен Секретариатом.
Ранее глава НКРЭКУ Константин Ущаповский заявлял, что прайс-кепы были увеличены для того, чтобы приблизить правила украинского энергорынка к правилам ЕС.
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