В Украине планируют реформировать сектор централизованного теплоснабжения — Finance.ua

В Украине планируют реформировать сектор централизованного теплоснабжения Сегодня 21:30 — Энергетика

В Украине планируют реформировать сектор централизованного теплоснабжения

В Украине планируется реформировать сектор централизованного теплоснабжения для повышения энергетической безопасности.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины вместе с Проектом энергетической безопасности USAID (ПЭБ) подписали Меморандум о взаимопонимании, направленный на восстановление, реформирование и развитие энергетической и муниципальной инфраструктуры общин, обеспечение энергетической устойчивости, включая, в частности, развитие распределенной генерации энергии с интегрированной когенерацией, использование возобновляемой энергии и биотоплив и модернизацию централизованного теплоснабжения.

«Реформирование энергетического сектора в соответствии с лучшими практиками Европейского Союза, оптимизация муниципальной системы теплоснабжения Украины, популяризация широкомасштабного внедрения децентрализованного энергоснабжения, интеграция различных источников возобновляемой энергии, повышение энергоэффективности, будут способствовать декарбонизации энергетической системы и повышению энергетической безопасности территорий и инфраструктуры Украины», — отметил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Бутенко.

USAID через Проект энергетической безопасности будет оказывать поддержку Министерству в реформировании сектора централизованного теплоснабжения и энергетического сектора.

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Он будет способствовать повышению энергетической устойчивости путем приоритетизации концепций проектов энергетической инфраструктуры на муниципальном уровне, направленных на экономически обоснованную и финансово устойчивую распределенную генерацию энергии с интегрированной когенерацией, содействие внедрению различных источников энергии. Важным элементом является содействие развитию когенерации, что обеспечит снижение количества потенциальных отключений энергии в аварийных ситуациях.

Также это обеспечит постоянную поставку энергии объектам критической инфраструктуры в общинах.

«Для усиления устойчивости инфраструктуры теплоснабжения и обеспечения поставки энергии объектам критической инфраструктуры в местных общинах мы сосредоточимся на поддержке ряда инвестиционных проектов для распределенной генерации с использованием различных источников энергии и развитии технической способности органов местной власти и заинтересованных сторон сектора, в дополнение к особому вниманию, которое мы будем уделять разработке нормативных документов о распределенной генерации в системах централизованного теплоснабжения», — отметил Майкл Трейнор, руководитель Проекта энергетической безопасности USAID.

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