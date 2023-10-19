Субсидии на отопительный сезон: о чем следует знать — Finance.ua

Субсидии на отопительный сезон: о чем следует знать Сегодня 11:00 — Личные финансы

Субсидии на отопительный сезон: о чем следует знать

С 1 октября в Украине жилищная субсидия будет рассчитана на отопительный период 2023—2024 годов. И на отопительный сезон ее продлят автоматически, сообщили в Пенсионном фонде Украины, пишет УНН.

«Домохозяйствам, которым было определено право на жилищную субсидию в сентябре 2023 года, в том числе тем, у кого размер жилищной субсидии составлял 0,00 грн, органами ПФУ в октябре будет произведен расчет размера жилищной субсидии на отопительный сезон без необходимости обращаться за ней», — говорится в сообщении.

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Какие доходы учитываются

Для расчета жилищной субсидии на отопительный период доходы учитываются за I-II кварталы 2023 года.

При этом при расчете жилищной субсидии на отопительный период (с октября) размер пенсионной выплаты (как доход) учитывается за август 2023 года.

Если раньше субсидию не получали

Если граждане, не получавшие жилищную субсидию летом или которым было отказано в ее назначении на неотопительный период, обратятся за ее назначением в период до 30 ноября 2023 года, жилищная субсидия будет назначена с октября 2023 года, сообщили в ПФУ.

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Субсидия за октябрь: 15 дней без отопления и 16 дней с отоплением

Размер жилищной субсидии за октябрь исчисляется с учетом продолжительности отопительного периода с 16 октября. То есть услуга отопления жилого помещения рассчитывается на 16 дней независимо от количества дней, в течение которых эта услуга фактически предоставляется, отметили в Фонде.

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УНН По материалам:

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