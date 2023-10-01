Сколько электроэнергии можно тратить при назначении субсидии: нормы для украинцев — Finance.ua

Сколько электроэнергии можно тратить при назначении субсидии: нормы для украинцев Сегодня 09:50 — Личные финансы

Если вы или ваша семья хотите получать государственную помощь на оплату коммунальных услуг, вы должны соответствовать определенным условиям. Также установлены нормы, в пределах которых предоставляется льгота на оплату услуг по поставке и распределению электрической энергии.

Об этом сообщает сайт ПФУ

Социальные нормы назначения субсидии

Поставка электроэнергии в домах с газовыми плитами при наличии централизованной поставки горячей воды — 70 кВт/ч в месяц на семью с одного человека и дополнительно 30 кВт/ч в месяц на каждого другого члена семьи, но не более 190 кВт/ч на месяц.

Поставка электроэнергии в домах с электроплитами при наличии централизованной поставки горячей воды — 110 кВт/ч в месяц на семью с одного человека и дополнительно 30 кВт/ч в месяц на каждого другого члена семьи на дом, но не более 230 кВт/ч на месяц.

Поставка электроэнергии в домах без электроплит при наличии централизованной поставки холодной воды и при отсутствии централизованной поставки горячей воды и газовых водонагревательных приборов — 100 кВт/ч в месяц на семью с одного человека и дополнительно 30 кВт/ч в месяц на каждого другого члена семь дома, но не более 220 кВт/ч в месяц.

Услуга поставки электрической энергии в селах и поселках городского типа для граждан, которым государство обеспечивает бесплатное освещение жилья — 30 кВт/ч в месяц на человека.

Кто получит пособие в этом году

Жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается:

на неотопительный сезон — с 1 мая по 30 сентября

на отопительный сезон — с 1 октября по 30 апреля

На отопительный период 2023—2024 расчет жилищной субсидии будет произведен в автоматическом режиме для всех, кому назначена жилищная субсидия на неотопительный период 2023 года, и тем, у кого размер субсидии составлял 0,00 гривны.

То есть украинцам, уже получающим жилищную субсидию или которым в летний период назначили нулевую субсидию, дополнительно обращаться за выплатой не нужно.

При расчете жилищной субсидии с октября 2023 года учитываются доходы членов домохозяйства за I и II кварталы 2023 года.

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