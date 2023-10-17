Субсидии в Украине: предоставляют ли помощь в случае продажи ценного имущества — Finance.ua

Субсидии в Украине: предоставляют ли помощь в случае продажи ценного имущества Сегодня 14:05 — Казна и Политика

Субсидии в Украине: предоставляют ли помощь в случае продажи ценного имущества

Эксперты объяснили, может ли человек претендовать в этом отопительном сезоне на субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в случае, если было продано ценное имущество. Все зависит от того, в какой период состоялась сделка, а гражданин получил крупный единоразовый доход.

Об этом идет речь в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Как отмечают в ПФУ, с октября текущего года домохозяйства, желающие получить помощь, должны проинформировать об этом органы Пенсионного фонда. Для этого следует подать декларацию о доходах, полученных в первом-втором кварталах года.

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Таким образом, если домохозяйство намерено сейчас продать имущество и получить не менее 100 тысяч гривен, соответствующая сумма дохода не повлияет на право назначения субсидии, ведь ее учтут позже.

«Доходы за ноябрь-декабрь 2023 года будут учтены при назначении жилищной субсидии в мае 2024 года», — сообщают в фонде.

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Также в ПФУ напомнили об обязанности украинцев, уже получающих жилищную субсидию, в течение 30 календарных дней уведомить орган Пенсионного фонда об имущественных изменениях. По закону, если возникли обстоятельства, которые могут повлиять на предоставление субсидии, человек в обязательном порядке должен уведомлять об этом ПФУ. Как пример, если гражданин или кто-либо из его семьи получил единоразовый доход, размер которого превышает 25-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц (67,1 тыс. гривен).

Не учитывают при этом получение целевой благотворительной помощи, выделенной на:

получение образования;

медицинских услуг;

преодоление последствий стихийного бедствия общегосударственного/местного характера, экологических, техногенных и других катастроф;

страховых выплат на медицинскую и социальную помощь;

наследство (недвижимое имущество или основная его часть);

грант или стипендия для обучения.

Справка Finance.ua:

По действующему законодательству, человеку откажут в праве на субсидию, если:

за год в домохозяйстве была совершена операция на сумму более 50 тыс. гривен;

есть задолженность за более чем три месяца по оплате ЖКУ, и сумма более 680 гривен;

у кого-то в домохозяйстве есть в собственности больше одного жилого помещения (квартира/дом);

у кого-то в домохозяйстве открыт депозит или куплено ОВГЗ более чем на 100 тыс. гривен;

кто-то из домохозяйства в течение года провел операции по покупке безналичной и иностранной валюты, банковских металлов на сумму более 50 тыс. гривен.

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