Субсидии в Украине: предоставляют ли помощь в случае продажи ценного имущества — Finance.ua
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Субсидии в Украине: предоставляют ли помощь в случае продажи ценного имущества

Казна и Политика
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Субсидии в Украине: предоставляют ли помощь в случае продажи ценного имущества
Субсидии в Украине: предоставляют ли помощь в случае продажи ценного имущества
Эксперты объяснили, может ли человек претендовать в этом отопительном сезоне на субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в случае, если было продано ценное имущество. Все зависит от того, в какой период состоялась сделка, а гражданин получил крупный единоразовый доход.
Об этом идет речь в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Как отмечают в ПФУ, с октября текущего года домохозяйства, желающие получить помощь, должны проинформировать об этом органы Пенсионного фонда. Для этого следует подать декларацию о доходах, полученных в первом-втором кварталах года.
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Таким образом, если домохозяйство намерено сейчас продать имущество и получить не менее 100 тысяч гривен, соответствующая сумма дохода не повлияет на право назначения субсидии, ведь ее учтут позже.
«Доходы за ноябрь-декабрь 2023 года будут учтены при назначении жилищной субсидии в мае 2024 года», — сообщают в фонде.
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Также в ПФУ напомнили об обязанности украинцев, уже получающих жилищную субсидию, в течение 30 календарных дней уведомить орган Пенсионного фонда об имущественных изменениях. По закону, если возникли обстоятельства, которые могут повлиять на предоставление субсидии, человек в обязательном порядке должен уведомлять об этом ПФУ. Как пример, если гражданин или кто-либо из его семьи получил единоразовый доход, размер которого превышает 25-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц (67,1 тыс. гривен).
Не учитывают при этом получение целевой благотворительной помощи, выделенной на:
  • получение образования;
  • медицинских услуг;
  • преодоление последствий стихийного бедствия общегосударственного/местного характера, экологических, техногенных и других катастроф;
  • страховых выплат на медицинскую и социальную помощь;
  • наследство (недвижимое имущество или основная его часть);
  • грант или стипендия для обучения.

Справка Finance.ua:

По действующему законодательству, человеку откажут в праве на субсидию, если:
  • за год в домохозяйстве была совершена операция на сумму более 50 тыс. гривен;
  • есть задолженность за более чем три месяца по оплате ЖКУ, и сумма более 680 гривен;
  • у кого-то в домохозяйстве есть в собственности больше одного жилого помещения (квартира/дом);
  • у кого-то в домохозяйстве открыт депозит или куплено ОВГЗ более чем на 100 тыс. гривен;
  • кто-то из домохозяйства в течение года провел операции по покупке безналичной и иностранной валюты, банковских металлов на сумму более 50 тыс. гривен.
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По материалам:
Novyny.live
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