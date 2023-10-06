Как оформить субсидию, если есть долги за коммунальные услуги — Finance.ua

Как оформить субсидию, если есть долги за коммунальные услуги Сегодня 08:02 — Личные финансы

Как оформить субсидию, если есть долги за коммунальные услуги

Перед стартом отопительного сезона граждане Украины активно оформляют субсидии на коммунальные услуги. Однако гораздо сложнее получить помощь от государства, если есть долги. Украинцам объяснили, что делать в таких случаях.

Об этом рассказал заместитель министерства социальной политики Украины Виталий Музыченко в эфире Единого телемарафона.

Он отметил, что для получения субсидии при наличии долга по коммунальным услугам необходимо подписать договор о реструктуризации с поставщиком. Этот документ, подтверждающий, что человек действительно платит долг, следует прикрепить к заявлению о получении выплат.

Читайте также Субсидия может покрыть не все расходы: сколько государство компенсирует за электричество

В то же время, если человек имеет долг только одному предприятию, то он может получить государственную помощь на оплату других услуг. К примеру, если у гражданина есть долг за отопление, а все остальные коммунальные услуги оплачены, то он может получить субсидию на все, кроме отопления.

«Субсидии стимулируют платежную дисциплину, и вот мы можем точно сказать, что 98−99% получателей субсидий — это добросовестные плательщики за жилищно-коммунальные услуги, и платежная дисциплина среди этих потребителей — гораздо выше, чем в среднем вообще по всем потребителям», — заметил Виталий Музыченко.

Справка Finance.ua:

подать заявление на субсидию украинцы могут лично через органы социальной защиты населения. Также можно подать заявление через портал «Дія»;

Для этого необходимо авторизироваться с помощью электронной подписи или BankID, а также выбрать услугу «Заявление на субсидию». Следует указать, состоите ли вы в браке, а также указать адрес, по которому хотите получать субсидии, а также заполнить все поля заявки.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Інформатор Гроші По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.