Субсидия может покрыть не все расходы: сколько государство компенсирует за электричество — Finance.ua

Субсидия может покрыть не все расходы: сколько государство компенсирует за электричество Сегодня 13:00 — Личные финансы

Субсидия может покрыть не все расходы: сколько государство компенсирует за электричество

Украине можно получить разные виды помощи от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг. Среди них есть и субсидия. Однако такие льготы предоставляются на социальные нормы использованных ресурсов.

В ПФУ сообщили , что покрываемые льготами нормы использованной электроэнергии установили еще в 2014 году. Всего различают пять видов норм.

Если есть газовая плита и централизованная горячая вода:

максимальный размер нормы — 190 кВт/ч в месяц

на одного человека — 70 кВт/ч в месяц (на каждого дополнительного жильца +30 кВт/ч).

Если есть электроплита и централизованная горячая вода:

максимальный размер нормы — 230 кВт/ч в месяц

на одного человека — 110 кВт/ч в месяц (на каждого дополнительного жильца +30 кВт/ч).

Если есть электроплита и нет централизованной горячей воды:

максимальный размер нормы — 250 кВт/ч в месяц

на одного человека — 130 кВт/ч в месяц (на каждого дополнительного жильца +30 кВт/ч).

Если электроплиты, центральной горячей воды и колонки (газовых водонагревательных приборов) нет, но есть централизованная холодная вода:

максимальный размер нормы — 220 кВт/ч в месяц

на одного человека — 100 кВт/ч в месяц (на каждого дополнительного жильца +30 кВт/ч).

Если это село или пгт и гражданину государство обеспечивает бесплатный свет в жилье:

на одного прописанного — 30 кВт/ч в месяц.

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