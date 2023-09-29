Субсидия может покрыть не все расходы: сколько государство компенсирует за электричество — Finance.ua
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Субсидия может покрыть не все расходы: сколько государство компенсирует за электричество

Личные финансы
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Субсидия может покрыть не все расходы: сколько государство компенсирует за электричество
Субсидия может покрыть не все расходы: сколько государство компенсирует за электричество
Украине можно получить разные виды помощи от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг. Среди них есть и субсидия. Однако такие льготы предоставляются на социальные нормы использованных ресурсов.
В ПФУ сообщили, что покрываемые льготами нормы использованной электроэнергии установили еще в 2014 году. Всего различают пять видов норм.

Если есть газовая плита и централизованная горячая вода:

  • максимальный размер нормы — 190 кВт/ч в месяц
  • на одного человека — 70 кВт/ч в месяц (на каждого дополнительного жильца +30 кВт/ч).

Если есть электроплита и централизованная горячая вода:

  • максимальный размер нормы — 230 кВт/ч в месяц
  • на одного человека — 110 кВт/ч в месяц (на каждого дополнительного жильца +30 кВт/ч).

Если есть электроплита и нет централизованной горячей воды:

  • максимальный размер нормы — 250 кВт/ч в месяц
  • на одного человека — 130 кВт/ч в месяц (на каждого дополнительного жильца +30 кВт/ч).

Если электроплиты, центральной горячей воды и колонки (газовых водонагревательных приборов) нет, но есть централизованная холодная вода:

  • максимальный размер нормы — 220 кВт/ч в месяц
  • на одного человека — 100 кВт/ч в месяц (на каждого дополнительного жильца +30 кВт/ч).

Если это село или пгт и гражданину государство обеспечивает бесплатный свет в жилье:

  • на одного прописанного — 30 кВт/ч в месяц.
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