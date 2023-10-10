Какие документы нужно подавать неработающим пенсионерам, чтобы получить субсидию — Finance.ua
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Какие документы нужно подавать неработающим пенсионерам, чтобы получить субсидию

Личные финансы
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Нетрудоустроенным пожилым украинцам, зарегистрированным и проживающим в жилом помещении в одиночестве, для назначения соцпомощи на «коммуналку» можно посылать только заявление и декларацию о доходах, однако другим категориям пенсионеров такого пакета документации недостаточно.
О том, что для назначения жилищной субсидии некоторым неработающим пенсионерам следует подавать расширенный пакет документов, сообщает пресс-служба КМУ.
В частности, в ситуации, когда вместе с неработающими пенсионерами в их жилье прописаны другие лица, фактически не проживающие по этому месту регистрации, кроме заявления и декларации, дополнительно необходимо подать документацию, подтверждающую подобное «непроживание»:
  • справки об обучении/трудоустройстве «отсутствующего лица» в другом населенном пункте;
  • справки из ЖЭКа/ОСМД/ЖСК о непроживании лица по адресу домовладения;
  • справки, касающиеся оплаты потребленной «коммуналки» по другому адресу/акт изучения материально-бытовых условий домовладения/фактического места жительства, составленные органами местного самоуправления.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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