Украина получила от USAID арматуру для строительства защиты энергообъектов — Finance.ua
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Украина получила от USAID арматуру для строительства защиты энергообъектов

Энергетика
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Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры получило первую партию арматуры для строительства сооружений второго уровня защиты объектов энергоинфраструктуры по программе, финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID).
Об этом сообщает пресс-служба Агентства.
«Агентство восстановления получит 20 тысяч тонн металла для строительства сооружений второго уровня защиты. Это защита от дронов и шахедов. Уже с марта текущего года вокруг основной сети Укрэнерго возводятся бетонные конструкции», — говорится в сообщении.
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В целом ко второму уровню защиты относятся 22 подстанции, 63 автотрансформатора в 14 областях. Проект по обеспечению строительства металлом реализует компания Tetra Tech ES, являющаяся подрядчиком USAID в рамках подписанного ранее меморандума о взаимопонимании.
Компания закупает металл у украинского производителя, а уже с производства транспортируется на строительство. Первая партия уже применяется на строительстве.
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«Получаем металл в качестве благотворительной помощи. Это важный вклад в защиту энергетической инфраструктуры Украины и быстрого строительства защитных сооружений. Сейчас происходит доставка первой партии металла. На сегодняшний день получили около 5 тысяч тонн арматуры, которую уже используют при сооружении антидроновых защитных сооружений в западных, центральных и в южных регионах», — заявила заместитель председателя Агентства восстановления Валерия Иванова.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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