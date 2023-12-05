Украина получила от USAID арматуру для строительства защиты энергообъектов — Finance.ua

Украина получила от USAID арматуру для строительства защиты энергообъектов Сегодня 09:45 — Энергетика

Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры получило первую партию арматуры для строительства сооружений второго уровня защиты объектов энергоинфраструктуры по программе, финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID).

Об этом сообщает пресс-служба Агентства.

«Агентство восстановления получит 20 тысяч тонн металла для строительства сооружений второго уровня защиты. Это защита от дронов и шахедов. Уже с марта текущего года вокруг основной сети Укрэнерго возводятся бетонные конструкции», — говорится в сообщении.

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В целом ко второму уровню защиты относятся 22 подстанции, 63 автотрансформатора в 14 областях. Проект по обеспечению строительства металлом реализует компания Tetra Tech ES, являющаяся подрядчиком USAID в рамках подписанного ранее меморандума о взаимопонимании.

Компания закупает металл у украинского производителя, а уже с производства транспортируется на строительство. Первая партия уже применяется на строительстве.

«Получаем металл в качестве благотворительной помощи. Это важный вклад в защиту энергетической инфраструктуры Украины и быстрого строительства защитных сооружений. Сейчас происходит доставка первой партии металла. На сегодняшний день получили около 5 тысяч тонн арматуры, которую уже используют при сооружении антидроновых защитных сооружений в западных, центральных и в южных регионах», — заявила заместитель председателя Агентства восстановления Валерия Иванова.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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