Украина и Италия будут сотрудничать в сфере энергетического перехода и ВИЭ — заключен меморандум Сегодня 20:20 — Энергетика

Министерство энергетики Украины и Министерство окружающей среды и энергетической безопасности Италии договорились сотрудничать в сфере энергетического перехода и возобновляемых источников энергии.

Соответствующий документ подписали заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук и вице-министр министерства окружающей среды Италии Ванния Гава в рамках продолжающейся в Дубае Конференции ООН по изменению климата COP28.

«Зеленый переход и развитие возобновляемой энергетики определены одними из ключевых задач Энергетической стратегии Украины до 2050 года, которая была презентована министром энергетики Германом Галущенко. Углубление сотрудничества в этих областях с нашими итальянскими партнерами имеет важное значение для Украины, и мы рады сегодня заключить соответствующий меморандум», — отметила Светлана Гринчук.

Стороны договорились о сотрудничестве в сфере энергетического перехода и ВИЭ. В частности, во время послевоенного восстановления и восстановления Украины для достижения целей декарбонизации всего энергосектора.

Меморандум предусматривает сотрудничество в следующих областях интересов:

— передача технологий и развитие потенциала в секторе возобновляемой энергии и энергоэффективности;

— обмен лучшими практиками и знаниями в энергетическом переходе и инновационных технологиях в процессе декарбонизации;

— ускорение развертывания и использования возобновляемого водорода, экологически чистого биогаза и биометана;

— усиление участия общественности и обмен передовым опытом в управлении энергетической системой, включая редакцию Национального энергетического и климатического планов (NECP).

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