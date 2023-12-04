Украина и Италия будут сотрудничать в сфере энергетического перехода и ВИЭ — заключен меморандум — Finance.ua
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Украина и Италия будут сотрудничать в сфере энергетического перехода и ВИЭ — заключен меморандум

Энергетика
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Министерство энергетики Украины и Министерство окружающей среды и энергетической безопасности Италии договорились сотрудничать в сфере энергетического перехода и возобновляемых источников энергии.
Соответствующий документ подписали заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук и вице-министр министерства окружающей среды Италии Ванния Гава в рамках продолжающейся в Дубае Конференции ООН по изменению климата COP28.
«Зеленый переход и развитие возобновляемой энергетики определены одними из ключевых задач Энергетической стратегии Украины до 2050 года, которая была презентована министром энергетики Германом Галущенко. Углубление сотрудничества в этих областях с нашими итальянскими партнерами имеет важное значение для Украины, и мы рады сегодня заключить соответствующий меморандум», — отметила Светлана Гринчук.
Стороны договорились о сотрудничестве в сфере энергетического перехода и ВИЭ. В частности, во время послевоенного восстановления и восстановления Украины для достижения целей декарбонизации всего энергосектора.
Меморандум предусматривает сотрудничество в следующих областях интересов:
— передача технологий и развитие потенциала в секторе возобновляемой энергии и энергоэффективности;
— обмен лучшими практиками и знаниями в энергетическом переходе и инновационных технологиях в процессе декарбонизации;
— ускорение развертывания и использования возобновляемого водорода, экологически чистого биогаза и биометана;
— усиление участия общественности и обмен передовым опытом в управлении энергетической системой, включая редакцию Национального энергетического и климатического планов (NECP).
По материалам:
Finance.ua
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