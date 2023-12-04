Галущенко: у россиян есть иллюзия, что они контролируют ситуацию на ЗАЭС — Finance.ua

Галущенко: у россиян есть иллюзия, что они контролируют ситуацию на ЗАЭС Сегодня 09:45 — Энергетика

После восьмого блэкаута Запорожской АЭС цивилизованный мир должен, наконец-то, жестко отреагировать на действия россии на оккупированном украинском ядерном объекте.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире Национального телемарафона «Единые новости».

«Этой ночью состоялся уже восьмой блэкаут ЗАЭС. А каждый блэкаут — это угроза аварии, это ситуация на грани повторения Фукусимы в Украине. Поэтому нынешняя ситуация требует, наконец, более жесткой реакции на действия россии и всего, что они делают на ЗАЭС», — подчеркнул он.

Галущенко сообщил, что электроснабжение станции было восстановлено после 7 часов утра благодаря украинским энергетикам, отремонтировавшим ПЛ 750 кВ, которая снова обеспечивает питание систем безопасности на станции.

Министр отметил, что на ЗАЭС находятся представители постоянной миссии МАГАТЭ, однако их возможности достаточно ограничены, ведь россияне блокируют физический доступ международных экспертов к ряду объектов на станции.

Глава Минэнерго напомнил, что Украина уже второй год подряд проводит обучение в случае возможной аварии на ЗАЭС, последствия которой могут ощутить не только украинцы, но и жители соседних стран. Во время учений моделируются различные сценарии развития событий при аварии, учитывая погодные условия, направление ветра, влажность и другие важные факторы и показатели реального времени.

«Эти расчеты показывали, что, например, в 2022 году последствия аварии покрывали бы часть территории наших соседей из-за Черного моря — Румынии, Турции, Болгарии, Греции и, безусловно, Крыма. Расчеты в этом году показывали, что влияние радиации больше ощущалось бы западной частью Украины и странами, граничащими с нами по западной границе», — рассказал он. Министр отметил, что ЗАЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе, что значительно повышает риски возможной катастрофы.

«Россияне живут иллюзией контроля ситуации на станции. И если настанет время Ч, когда они будут пытаться избежать аварии, их персонал просто не сможет этого сделать», — резюмировал Герман Галущенко.

Справка

На Запорожской АЭС произошел очередной блэкаут: есть угроза радиационной безопасности. Вечером 1 декабря произошел обрыв линии электропередачи «Запорожская ТЭС — Ферросплавная» напряжением 330 кВ, через которую станция получала питание от украинской энергосистемы.

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