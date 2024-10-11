«Работай или воюй». Экономическое бронирование могут ввести в ближайшее время — Гетманцев — Finance.ua
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«Работай или воюй». Экономическое бронирование могут ввести в ближайшее время — Гетманцев

Казна и Политика
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«Работай или воюй». Экономическое бронирование могут ввести в ближайшее время — Гетманцев
«Работай или воюй». Экономическое бронирование могут ввести в ближайшее время — Гетманцев
До конца года Кабинет Министров введет механизм экономического бронирования для работников критически важных для экономики предприятий. Для этого не нужно принимать дополнительные законы, изменения будут реализованы правительственным постановлением.
Об этом рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил в эфире подкаста ASATrепс.

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Гетманцев подтвердил, что введение «экономического бронирования» должно состояться в ближайшее время. Принцип «работай или воюй», озвученный премьер-министром, будет воплощен в ближайшее время.
Народный депутат подчеркнул, что это не означает возможность избежать мобилизации за деньги. Одним из критериев для бронирования, по словам Гетманцева, станет белая заработная плата, а также принадлежность к соответствующей отрасли, список которых будет расширен.
Детали Гетманцев не раскрыл, поскольку это инициатива правительства.
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«Будет реализация Кабинетом Министров принципа „работай или воюй“. То, о чем говорил премьер-министр. И это будет в ближайшее время. Это не законы, а изменения в постановление Кабмина», — сказал Даниил Гетманцев.
В настоящее время могут быть забронированы работники органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий и организаций в порядке, установленном правительством. Действующее постановление № 650 от 5 июня 2024 г. позволяет бронировать 50% военнообязанных работников критически важных для функционирования экономики предприятий.

Справка Finance.ua:

  • 27 августа премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал внедрение принципа «воюй или работай» на форуме «Украина 24. Независимость». «Это поможет увеличить количество рабочих мест и уровень средней зарплаты, а также наполнить бюджет», — добавил он.
  • 9 октября стало известно, что в Украине до 15 ноября проведут аудит критически важных предприятий, получивших такой статус от органов местного самоуправления. Такое решение было принято из-за резкого увеличения количества забронированных от мобилизации.
По материалам:
Forbes.ua
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