Сколько денег может принести экономическое бронирование — Finance.ua

Сколько денег может принести экономическое бронирование Сегодня 10:11 — Казна и Политика

Сколько денег может принести экономическое бронирование

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, чем выгодно экономическое бронирование для государственного бюджета.

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

«Хочу напомнить, что до конца этого года нужно полтриллиона гривен. Тот законопроект об увеличении налогов в лучшем случае даст 45 миллиардов из необходимых 500 миллиардов, это менее 10%. Есть размышления о том, что можно напрячь банковские учреждения, позабирать у них остаток ликвидности и натянуть еще 200 миллиардов гривен облигаций внутреннего государственного займа. Но это такое дело, это же заем, это не доходы бюджета. В предварительных расчетах экономическое бронирование в год может давать сумму 250−270 миллиардов гривен. К концу этого года, если оно будет принято хотя бы на 2 месяца, оно даст ну хотя бы 60−70 миллиардов», — сказал он.

Экономист подчеркнул, что благодаря экономическому бронированию часть бизнеса выйдет из тени, что также прибавит поступления в бюджет страны.

«Но надо понимать главное, что это, по крайней мере, выведет часть экономики из тени, у нас 40% теневой экономики. То есть экономическое бронирование не только увеличит поступления от фонда оплаты труда, а увеличит и налог на добавленную стоимость, увеличит и поступления от налогообложения доходов предприятий. То есть часть бизнеса вылезет на свет, а по предварительным оценкам общий объем того, что теневая экономика не платит в государственный бюджет в год составляет около 700 миллиардов гривен», — добавил Пендзин.

По его мнению, это очень важные шаги по детенизации экономики, которые параллельно будут наполнять бюджет.

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Напомним, народный депутат Ярослав Железняк ранее заявлял , что решение о введении экономического бронирования принято. Для внедрения экономического бронирования необходимо перейти на месячную отчетность по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) вместо квартальной.

Народный депутат Богдан Кицак сообщал , что для того, чтобы получить экономическое бронирование от мобилизации, военнообязанные мужчины должны будут платить от 20 до 30 тысяч гривен ежемесячно.

Кабинет Министров при разработке проекта государственного бюджета на 2025 год не рассчитывал на так называемое экономическое бронирование. В то же время, по расчетам Минэкономики, оно может принести 100 млрд. грн. дополнительных поступлений.

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