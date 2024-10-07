Кабмин ввел новую норму по бронированию украинцев от мобилизации — Finance.ua

Кабмин ввел новую норму по бронированию украинцев от мобилизации Сегодня 16:00 — Казна и Политика

Кабмин ввел новую норму по бронированию украинцев от мобилизации

Кабинет Министров Украины обновил правила бронирования работников. Согласно новому постановлению Правительства госорганы и государственные предприятия могут получить отказ в бронировании работника, если информация о нем отсутствует в Реестре военнообязанных.

Об этом говорится в постановлении КМУ

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Соответствующие изменения вступили в силу 2 октября, когда был утвержден «Порядок бронирования военнообязанных во время военного положения средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг». Этот порядок утвержден постановлением от 5 июня 2024 г. № 650, с учетом изменений, внесенных постановлением Кабмина 1 октября 2024 г. № 1125.

Согласно информации правительства, получить бронирование можно только при условии, что граждане обновили свои военно-учетные данные. Для этого военнообязанные украинцы должны состоять на воинском учете, иметь военно-учетный документ (бумажный или электронный), подтвердить правильность своих данных по учету и не находиться в розыске.

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Согласно постановлению Кабмина № 76, определены соответствующие критерии, по которым предприятия могут быть признаны критически важными для экономики и жизнедеятельности населения в особый период.

Как сообщается, среди этих критериев:

Общая сумма уплаченных налогов превышает 1,5 миллиона евро.

Сумма поступлений в иностранной валюте превышает 32 миллиона евро.

Предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Предприятие важно для определенной отрасли национальной экономики или удовлетворения потребностей территориальной громады.

Отсутствие задолженности по единому взносу на социальное страхование.

Средняя зарплата работников на предприятии за последний квартал не меньше средней зарплаты в регионе за IV квартал 2021 года.

Предприятие является резидентом «Дія.Сити».

«Предприятие может быть признано критически важным, если оно отвечает хотя бы двум из этих критериев. Такие предприятия имеют право забронировать 50% своих работников, а в случае необходимости — и больше», — говорится в сообщении.

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Как известно, Кабинет министров Украины сократил сроки явки резервистов и военнообязанных по вызову повесткой по почте в терцентры комплектования и соцподдержки.

Напомним, правительство поддержало экономическое бронирование. Для внедрения экономического бронирования необходимо перейти на месячную отчетность по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) вместо квартальной.

Слово і Діло По материалам:

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