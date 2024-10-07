Кабмин ввел новую норму по бронированию украинцев от мобилизации — Finance.ua
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Кабмин ввел новую норму по бронированию украинцев от мобилизации

Казна и Политика
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Кабмин ввел новую норму по бронированию украинцев от мобилизации
Кабмин ввел новую норму по бронированию украинцев от мобилизации
Кабинет Министров Украины обновил правила бронирования работников. Согласно новому постановлению Правительства госорганы и государственные предприятия могут получить отказ в бронировании работника, если информация о нем отсутствует в Реестре военнообязанных.
Об этом говорится в постановлении КМУ.

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Соответствующие изменения вступили в силу 2 октября, когда был утвержден «Порядок бронирования военнообязанных во время военного положения средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг». Этот порядок утвержден постановлением от 5 июня 2024 г. № 650, с учетом изменений, внесенных постановлением Кабмина 1 октября 2024 г. № 1125.
Согласно информации правительства, получить бронирование можно только при условии, что граждане обновили свои военно-учетные данные. Для этого военнообязанные украинцы должны состоять на воинском учете, иметь военно-учетный документ (бумажный или электронный), подтвердить правильность своих данных по учету и не находиться в розыске.
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Согласно постановлению Кабмина № 76, определены соответствующие критерии, по которым предприятия могут быть признаны критически важными для экономики и жизнедеятельности населения в особый период.
Как сообщается, среди этих критериев:
  • Общая сумма уплаченных налогов превышает 1,5 миллиона евро.
  • Сумма поступлений в иностранной валюте превышает 32 миллиона евро.
  • Предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства.
  • Предприятие важно для определенной отрасли национальной экономики или удовлетворения потребностей территориальной громады.
  • Отсутствие задолженности по единому взносу на социальное страхование.
  • Средняя зарплата работников на предприятии за последний квартал не меньше средней зарплаты в регионе за IV квартал 2021 года.
  • Предприятие является резидентом «Дія.Сити».
«Предприятие может быть признано критически важным, если оно отвечает хотя бы двум из этих критериев. Такие предприятия имеют право забронировать 50% своих работников, а в случае необходимости — и больше», — говорится в сообщении.
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Как известно, Кабинет министров Украины сократил сроки явки резервистов и военнообязанных по вызову повесткой по почте в терцентры комплектования и соцподдержки.
Напомним, правительство поддержало экономическое бронирование. Для внедрения экономического бронирования необходимо перейти на месячную отчетность по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) вместо квартальной.
По материалам:
Слово і Діло
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