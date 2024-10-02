Правительство внесло изменения в порядок бронирования от мобилизации — Finance.ua

Правительство внесло изменения в порядок бронирования от мобилизации
Кабинет министров внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных во время военного положения средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портал Дія).
Согласно документу, в списки на бронирование «включаются военнообязанные, поставленные на персональный воинский учет в соответствующем государственном органе, предприятии, учреждении».
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Кроме того, правительство уточнило требования к информации, которая должна содержаться в списках бронирования, дополнив перечень следующими данными:
- реквизиты военно-учетного документа (в бумажной или электронной форме);
- военно-учетная специальность;
- дата уточнения военно-учетных данных.
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Согласно постановлению, в случае положительного результата проверки, проведенной средствами Реестра военнообязанных, перевод военнообязанного на специальный воинский учет на срок действия отсрочки осуществляется автоматически в случае, когда военнообязанный:
- состоит на воинском учете и имеет военно-учетный документ (в бумажной или электронной форме);
- уточнил данные о пребывании на воинском учете;
- не находится в розыске.
Напомним, в июле 2024 года была запущена новая услуга по бронированию военнообязанных через Дія. Теперь руководители критически важных предприятий и тех, которые обеспечивают потребности Сил обороны, могут забронировать сотрудников.
В Украине планируется ввести экономическое бронирование от мобилизации. Для того чтобы его получить, военнообязанные мужчины должны будут платить от 20 до 30 тысяч гривен ежемесячно.
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