Правительство внесло изменения в порядок бронирования от мобилизации — Finance.ua

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Правительство внесло изменения в порядок бронирования от мобилизации

Казна и Политика
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Правительство внесло изменения в порядок бронирования от мобилизации
Правительство внесло изменения в порядок бронирования от мобилизации
Кабинет министров внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных во время военного положения средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портал Дія).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 1 октября 2024 г. № 1125.
Согласно документу, в списки на бронирование «включаются военнообязанные, поставленные на персональный воинский учет в соответствующем государственном органе, предприятии, учреждении».

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Кроме того, правительство уточнило требования к информации, которая должна содержаться в списках бронирования, дополнив перечень следующими данными:
  • реквизиты военно-учетного документа (в бумажной или электронной форме);
  • военно-учетная специальность;
  • дата уточнения военно-учетных данных.

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Согласно постановлению, в случае положительного результата проверки, проведенной средствами Реестра военнообязанных, перевод военнообязанного на специальный воинский учет на срок действия отсрочки осуществляется автоматически в случае, когда военнообязанный:
  • состоит на воинском учете и имеет военно-учетный документ (в бумажной или электронной форме);
  • уточнил данные о пребывании на воинском учете;
  • не находится в розыске.
Напомним, в июле 2024 года была запущена новая услуга по бронированию военнообязанных через Дія. Теперь руководители критически важных предприятий и тех, которые обеспечивают потребности Сил обороны, могут забронировать сотрудников.
В Украине планируется ввести экономическое бронирование от мобилизации. Для того чтобы его получить, военнообязанные мужчины должны будут платить от 20 до 30 тысяч гривен ежемесячно.
По материалам:
РБК-Україна
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