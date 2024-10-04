Уряд підтримав економічне бронювання — Finance.ua

Уряд підтримав економічне бронювання Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

Уряд підтримав економічне бронювання

Рішення про запровадження економічного бронювання прийнято. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«Рішення прийнято. Зараз зозглядають декілька моделей (три). Чекають «рішення політичного керівництва», — написав він.

Для впровадження економічного бронювання необхідно перейти на місячну звітність з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) замість квартальної.

Нагадаємо, забронювати військовозобов’язаного означає надати йому відстрочку від мобілізації.

Останні зміни до порядку було внесено 5 червня 2024 року. Кабінет Міністрів прийняв постанову , що вносить зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних працівників, затверджену в січні 2023 року.

Під бронювання підпадають люди, які працюють як у приватних, так і державних підприємствах, а саме:

в органах державної та інших державних органах, органах місцевого самоврядування;

на підприємствах, в установах та організаціях, які критично важливі для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань;

на підприємствах, в установах та організаціях, які критично важливі для функціонування економіки та життя населення;

у спеціалізованих установах ООН, міжнародних судових органах, міжнародних та неурядових організаціях та установах членом, учасником або спостерігачем у яких Україна є згідно з укладеними міжнародними договорами.

Термін бронювання не може перевищувати 12 місяців.

Довідка Finance.ua:

Бронювання підлягає 50% всіх військовозобов’язаних працівників підприємства. Ця кількість зафіксована на 18 травня 2024 року. Для підприємств, створених після цієї дати, враховуватиметься кількість військовозобов’язаних на день надання списку.

Також бронюванню підлягають військовозобов’язані працівники, у тому числі керівники та їх заступники, та кінцеві бенефіціарні власники підприємств, які критично важливі для економіки та життя населення, незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності.

Заброньованими не можуть бути військовозобов’язані, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

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