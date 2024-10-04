Уряд підтримав економічне бронювання — Finance.ua

Уряд підтримав економічне бронювання
Рішення про запровадження економічного бронювання прийнято. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
«Рішення прийнято. Зараз зозглядають декілька моделей (три). Чекають «рішення політичного керівництва», — написав він.
Для впровадження економічного бронювання необхідно перейти на місячну звітність з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) замість квартальної.
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Нагадаємо, забронювати військовозобов’язаного означає надати йому відстрочку від мобілізації.
Останні зміни до порядку було внесено 5 червня 2024 року. Кабінет Міністрів прийняв постанову, що вносить зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних працівників, затверджену в січні 2023 року.
Під бронювання підпадають люди, які працюють як у приватних, так і державних підприємствах, а саме:
- в органах державної та інших державних органах, органах місцевого самоврядування;
- на підприємствах, в установах та організаціях, які критично важливі для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань;
- на підприємствах, в установах та організаціях, які критично важливі для функціонування економіки та життя населення;
- у спеціалізованих установах ООН, міжнародних судових органах, міжнародних та неурядових організаціях та установах членом, учасником або спостерігачем у яких Україна є згідно з укладеними міжнародними договорами.
Термін бронювання не може перевищувати 12 місяців.
Довідка Finance.ua:
- Бронювання підлягає 50% всіх військовозобов’язаних працівників підприємства. Ця кількість зафіксована на 18 травня 2024 року. Для підприємств, створених після цієї дати, враховуватиметься кількість військовозобов’язаних на день надання списку.
- Також бронюванню підлягають військовозобов’язані працівники, у тому числі керівники та їх заступники, та кінцеві бенефіціарні власники підприємств, які критично важливі для економіки та життя населення, незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності.
- Заброньованими не можуть бути військовозобов’язані, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.
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