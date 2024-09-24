В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации — Finance.ua

В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации Сегодня 09:05

В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

В Украине планируется ввести экономическое бронирование от мобилизации. Для того чтобы его получить, военнообязанные мужчины должны будут платить от 20 до 30 тысяч гривен ежемесячно.

Об этом заявил народный депутат Богдан Кицак в интервью для Знай.Ua.

Да, система экономического бронирования позволит мужчинам получить отсрочку от мобилизации за определенную плату — от 20 до 30 тысяч гривен.

По словам Кицака, механизм будет работать через работодателей, но компании смогут забронировать всех своих работников. Это касается только части из тех сотрудников, которые находятся на военном учете.

В Раде обсуждается вариант, по которому можно будет забронировать от 30% до 50% мужчин. Депутат рассказал, что в комитете уже разработано несколько вариантов, но окончательного решения еще нет.

«Саму сумму бронирования платит работодатель. И не за всех забронированных мужчин. Количество ограничений будет от 30 до 50 процентов, в зависимости от того, какое будет принято окончательное решение», — заявил нардеп.

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По его словам, в комитете по вопросам экономического развития было разработано несколько концепций, в рамках которых, собственно, и предполагался запуск общественной дискуссии о возможности введения экономического бронирования.

«Поэтому суммы, которые там предусмотрены, это от 20−30 тысяч гривен и гибридный формат, о котором все общество уже так дискутирует», — отметил Кицак.

Конечный вариант проекта должно принять правительство — оно определит детали бронирования и перечень лиц, которые могут воспользоваться возможностью. Также министры должны принять соответствующее постановление для урегулирования всех вопросов, связанных с инициативой.

Справка Finance.ua:

По словам главы финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, экономическое бронирование от мобилизации в Украине могут ввести до конца текущего года. Это решение может принести в бюджет в месяц около 8 миллиардов гривен;

дискуссия об экономическом бронировании может перейти в плоскость практической реализации «в ближайшее время, если военные скажут, что это точно не нарушит баланс в армии, не нарушит баланс мобилизации», заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.



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