Метро Киева признали одним из лучших в мире

Метро Киева стало одной из лучших подземок мира по версии CNN Travel. Киевская подземка заняла 14 место из 18.

Рейтинг составляли по критериям инженерных подходов и роли в жизни горожан.

Рейтинг лучших подземок мира

На первом месте — метро в Лондоне. Подземная железная дорога начала работу в январе 1863 — тогда поезда курсировали на паровозах.

В настоящее время система лондонского метро состоит из 11 линий и 272 станций с общей протяженностью сети 400 километров. Метро курсирует не только по Лондону, но и за пределы города и доходит до соседних графств.

Метро в Лондоне

Второе место заняло метро в Пекине. Первый участок метрополитена открыли 1 октября 1969 года, однако пекинское метро является самым длинным и загруженным в мире. Поезда курсируют в городе и близлежащих районах.

Метро имеет 27 линий и 490 станций, общая протяженность которых достигает не более 900 км. Шесть линий подземки полностью автоматизированы, поезда там ездят без машинистов.

Метро в Пекине

Третье место — подземка Копенгагена. Метро открыли в 2002 году, пока насчитывают 39 станций. Однако все поезда автоматизированы. Благодаря этому метрополитен работает круглосуточно без выходных.

Метро также интегрировали в общую транспортную сеть города, поэтому пассажирам удобно пересаживаться на автобусы, пригородные поезда и пользоваться велоинфраструктурой.

Метро Копенгагена

Метро Парижа занимает четвёртое место. Парижский метрополитен — одна из самых старых и разветвленных систем городского транспорта в мире. Его открыли в июле 1900 года к Всемирной выставке.

На входах в станции обустроили всемирно известные навесы Гектора Гимара в стиле ар-нуво, также есть станции в стиле стимпанка Жюля Верна и бруталистского тропического сада.

Но, несмотря на то, что новые автоматические линии в подземке обустраивают, в парижском метро до сих пор есть старые поезда, где дверь нужно открывать вручную.

Метро Парижа

Токийская подземка заняла пятое место. Городская транспортная сеть насчитывает 100 железнодорожных линий и две отдельные системы метрополитена — Tokyo Metro и Toei Subway.

Чтобы лучше ориентироваться в подземке, установили указатели на нескольких языках, а также ввели цветовую кодировку и нумерацию станций. Поезда метрополитена четко соблюдают расписание и курсируют до 24 раз за час.

Токийское метро

Далее в списке: метро Сеула, Нью-Йорка, Мексико Сити, Сингапура, Берлина, Москвы, Глазго, Шанхая, Киева, Чикаго «L», Дели, Гонконга, Будапешта.

О киевском метро

Идея создать подземную железную дорогу в Киеве появилась еще в ноябре 1884, однако первую линию метро открыли только в ноябре 1960 года.

Киевское метро

Нынешнее метро имеет три ветки и насчитывает 52 станции протяженностью около 70 километров. Долгое время станция «Арсенальная», глубиной 105,5 метра, считалась самой глубокой в ​​мире. Однако в 2022 году звание передали одной из станций подземки китайского города Чунцин.

Люди прячутся в метро во время воздушной тревоги