20 лучших европейских направлений для долголетия

Валлетта на Мальте стала лучшим европейским направлением отдыха с акцентом на здоровье и долголетие. В первую тройку также вошли греческий остров Паксос и французский Сен-Тропе. Рейтинг был сформирован с учетом возможностей для пеших прогулок, доступности растительной пищи, темпа жизни и социального взаимодействия.

Об этом сообщает Euronews со ссылкой на исследование туристической компании CV Villas.

Популярность здорового образа жизни и стремление к долголетию все чаще побуждают путешественников искать отдых, который восстановит не только силы, но и гармонию организма.

Вместо сложных косметологических процедур или изнурительных ежедневных рутин эксперты советуют выбирать локации, способствующие природной активности, правильному питанию и искреннему общению.

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Компания CV Villas провела исследование почти 100 европейских направлений, оценив их по критериям всемирно известных «голубых зон», где проживает больше всего долгожителей.

Результатом этого анализа стал рейтинг мест, где обычный отдых превращается в эффективную инвестицию в собственное здоровье и долголетие.

Особенности лучших европейских курортов

Первое место в рейтинге завоевала мальтийская столица Валлетта благодаря удобству для пешеходных прогулок и многочисленным заведениям для социального отдыха, гармонично поддерживающим активный ежедневный ритм.

На второй строчке оказался греческий остров Паксос, который привлекает посетителей неспешным образом жизни, неприкосновенной природой и крепкими связями внутри местного сообщества.

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Третью позицию занял изысканный французский курорт Сен-Тропе, тогда как четвертое место неожиданно получил венгерский исторический город Эгер.

Замыкают лидирующие позиции и другие мальтийские и южноевропейские локации, предлагающие идеальный баланс между физической активностью, пешеходным рельефом, умеренным потреблением качественного вина и традиционной семейной атмосферой.

Рейтинг 20 европейских направлений для путешествия

Ниже представлен список лучших локаций Европы, рассчитанный на основе критериев активности, спокойного темпа жизни и высокого уровня социализации: