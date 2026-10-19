ТОП-10 самых недооцененных туристических направлений в мире

Буковина, малоизвестный регион Румынии, возглавила список недооцененных туристических направлений 2027 года, составленный Time Out.

Ежегодно обновляемый последний рейтинг включает 41 город и регион, а в этом году первое место занимает Европа.

Румынская Буковина возглавляет список 2027 года. Time Out сравнивает ее с более известной Трансильванией и говорит, что регион имеет «те же дикие горные пейзажи, те же давние традиции и потрясающую архитектуру», но без толп.

Чтобы не испытывать проблем за границей, оформите туристическую страховку за границу за 5 минут, и полис у вас на email

Буковина в последние годы набирает популярность как ворота к Виа Трансильванике, пешеходному маршруту протяженностью 1400 км, которым в начале этого года прошла писательница Ребекка Энн Хьюз.

Наиболее недооцененные направления Европы

Следующими наиболее недооцененными направлениями в Европе являются города Астурии в Испании, занявшие третье место.

Его прибрежные районы уже стали очень популярными, но Time Out предлагает остановить свой выбор на таких городах, как Овьедо, Хихон и Авилес, особенно если вы любите вкусную еду.

Читайте также Туристическое жилье в Испании сокращается: где больше всего

Если вы ищете отдых на пляже без толпы, то Замбужейра-ду-Мар, занимающий шестое место в общем зачете, может быть именно тем местом, которое вам нужно.

Этот городок на скалах в португальском регионе Алентежу может похвастаться пляжем, отмеченным Голубым флагом, и кроме музыкального фестиваля MEO Sudoeste здесь почти не найдете других туристов.

На девятом месте находится Карри-ле-Руэ во Франции. Журнал сравнивает этот приморский курорт с более популярными направлениями, такими как Сен-Тропе и Канны, и утверждает, что он «такой же идиллический, с пейзажами, простирающимися от моря до скал, бирюзовой водой и свежими морепродуктами по значительно меньшей цене».

Читайте также Лучшие страны мира для цифровых кочевников в 2026 году

Азорские острова, 12-е место. Этот отдаленный португальский архипелаг в последние годы привлек к себе больше внимания, получив прозвище «Гавайи Европы», но в то же время работает над устойчивым развитием туризма.