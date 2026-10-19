0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-10 самых недооцененных туристических направлений в мире

Мир
17
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
ТОП-10 самых недооцененных туристических направлений в мире
ТОП-10 самых недооцененных туристических направлений в мире
Буковина, малоизвестный регион Румынии, возглавила список недооцененных туристических направлений 2027 года, составленный Time Out.
Ежегодно обновляемый последний рейтинг включает 41 город и регион, а в этом году первое место занимает Европа.
Румынская Буковина возглавляет список 2027 года. Time Out сравнивает ее с более известной Трансильванией и говорит, что регион имеет «те же дикие горные пейзажи, те же давние традиции и потрясающую архитектуру», но без толп.
Буковина в последние годы набирает популярность как ворота к Виа Трансильванике, пешеходному маршруту протяженностью 1400 км, которым в начале этого года прошла писательница Ребекка Энн Хьюз.

Наиболее недооцененные направления Европы

Следующими наиболее недооцененными направлениями в Европе являются города Астурии в Испании, занявшие третье место.
Его прибрежные районы уже стали очень популярными, но Time Out предлагает остановить свой выбор на таких городах, как Овьедо, Хихон и Авилес, особенно если вы любите вкусную еду.
ТОП-10 самых недооцененных туристических направлений в мире
Читайте также
Если вы ищете отдых на пляже без толпы, то Замбужейра-ду-Мар, занимающий шестое место в общем зачете, может быть именно тем местом, которое вам нужно.
Этот городок на скалах в португальском регионе Алентежу может похвастаться пляжем, отмеченным Голубым флагом, и кроме музыкального фестиваля MEO Sudoeste здесь почти не найдете других туристов.
На девятом месте находится Карри-ле-Руэ во Франции. Журнал сравнивает этот приморский курорт с более популярными направлениями, такими как Сен-Тропе и Канны, и утверждает, что он «такой же идиллический, с пейзажами, простирающимися от моря до скал, бирюзовой водой и свежими морепродуктами по значительно меньшей цене».
Читайте также
Азорские острова, 12-е место. Этот отдаленный португальский архипелаг в последние годы привлек к себе больше внимания, получив прозвище «Гавайи Европы», но в то же время работает над устойчивым развитием туризма.
Сертифицированный Глобальным советом устойчивого туризма, он имеет многочисленные политики, направленные на защиту культурных, исторических и природных ресурсов девяти островов.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Путешествия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems