Мировой рынок труда за 10−15 лет сможет предложить всего 400 млн мест для 1,2 млрд новых работников

На мировой рынок труда в течение следующих 10−15 лет выйдут 1,2 млрд молодых людей, в то время как, по прогнозам, он сможет предложить всего лишь около 400 млн рабочих мест, решение этой проблемы требует новых подходов.

Об этом заявил президент Группы Всемирного банка (ГВБ) Аджай Банга на пленарном заседании в рамках Ежегодного собрания ГВБ в Бангкоке в пятницу.

«Два взаимосвязанных вызова, над решением которых мы работаем: максимально эффективное использование ограниченных ресурсов… и в то же время помощь странам в создании рабочих мест в больших масштабах», — отметил Банга, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что за три года под его руководством Всемирный банк сопротивлялся встречному ветру: конфликты продолжаются, фискальное пространство сузилось, долговое бремя выросло, стоимость товаров первой необходимости — от энергоносителей до удобрений — остается высокой, и тем временем разворачивается демографическая трансформация.

Что делать

По мнению Банги, эти задачи необходимо решать в комплексе и будущее развитие будет зависеть от способности объединить государственные финансы, частные инвестиции, благотворительные средства и технологии вокруг конкретных потребностей каждой страны.

«Государственные деньги там, куда рынки еще не могут добраться. Частный капитал там, где он способен создавать рабочие места и масштабироваться. Филантропия, которая возьмет на себя начальные риски и откроет путь для новых идей. Технологии, благодаря которым каждый доллар станет эффективнее», — пояснил он.

Со своей стороны Группа Всемирного банка сократила подготовку проектов с 19 месяцев до девяти, заменили 153 показателя системы оценок на 22, сосредоточенные на влиянии, увеличили финансирование «оплата за результат» примерно с одной трети до половины и увеличили свои кредитные возможности более чем на $100 млрд за десятилетие.

Кроме того, портфель совместного финансирования с многосторонними банками развития утроился за два года до примерно 250 проектов, нуждающихся в финансировании на сумму $138 млрд.

Что касается увеличения занятости, то, по его словам, разработанная стратегия базируется на трех столпах.

Во-первых, физическая и человеческая инфраструктура: работодателям нужны электроэнергия, вода, транспорт и цифровые связи, а людям — здравоохранение, образование и навыки. В прошлом году ГВБ выделила на эти фонды $40 млрд — почти треть финансирования.

Во-вторых, регуляторная и политическая определенность, потому что бизнес любого размера зависит от сильных институций, надлежащего управления и четких правил — от более простых разрешений до предсказуемого земельного законодательства. В прошлом году 30% финансирования банка поддерживали политические и институциональные реформы.

Третьим столпом Банга назвал масштаб, ради наращивания которого необходимо снимать барьеры для инвестиций частного бизнеса — от валютного риска до доступа к финансированию — и усилить инструменты их преодоления: гарантии, акционерный капитал и финансирование в местной валюте.

«Именно так мы привлекаем больше частного капитала к развитию. В 2022 финансовом … мы мобилизовали примерно $35 млрд частного капитала. В прошлом году — $112 млрд от инвесторов из 110 стран. Наряду с нашим собственным финансированием, общий объем финансирования превысил $230 млрд», — констатировал глава ГВБ.

Он уточнил, что мобилизация почти утроилась в странах с уровнем дохода ниже среднего, вчетверо — в странах с уровнем дохода выше среднего и более чем вдвое по всей Африке, но еще есть проблема в странах с низким уровнем дохода, где мобилизация удерживалась на уровне примерно $3 млрд. По словам Банги, разрешить эту ситуацию планируется через стратегию, ориентированную на малый и средний бизнес.