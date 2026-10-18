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В мире выросло количество людей, живущих в сильной бедности — до 1,2 млрд

Мир
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Число критически бедных людей в мире достигло 1,2 млрд
Число критически бедных людей в мире достигло 1,2 млрд, Фото: magnific
Глобальный индекс многомерной бедности вырос впервые со времени его введения в 2010 году. Число критически бедных людей достигло 1,2 миллиарда.
Об этом говорится в отчете Программы развития ООН, подготовленном совместно с Оксфордской инициативой по бедности и человеческому развитию.

Кто больше всего страдает от бедности

По данным на этот год, в мире количество людей в значительной бедности выросло на 51,5 миллиона. Всего в 108 странах страдают острой бедностью 1,2 миллиарда человек, или 18,9% населения.
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Более половины из них — 617 миллионов — составляют дети, большинство (83%) проживают в сельской местности.
Отмечается, что это первый рост показателя с момента начала индекса в 2010 году. Администратор ПРООН Александр де Кроо назвал это «сигналом тревоги для всего мира».
«За этими цифрами стоят 1,2 миллиарда людей, которые сталкиваются с усиливающими друг друга проблемами: голод, невозможность посещать школу и нехватку чистой воды или электроэнергии. Это недопустимо», — заявил он.
Оценки индекса глобального MPI в этом году обновлены для 13 стран.
В ПРООН отметили, что одним из главных факторов увеличения общего количества критически бедных людей является прирост населения. В 33 странах вдвое сократилась доля бедного населения.
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Среди них — шесть стран Африки, причем особенно значимого прогресса за 15 лет достигло Королевство Эсватини, где доля населения, живущего в условиях бедности, снизилась с 38,7% до 8%.
Среди стран Азии сокращение бедности в два раза зафиксировано в Китае и Вьетнаме.

В каких регионах мира бедность распространена больше всего

По-прежнему больше всего людей в состоянии острой многомерной бедности проживает в Африке к югу от Сахары и в Южной Азии — наиболее густонаселенном регионе мира.
В Нигерии, где в 2010-х годах наблюдалось значительное сокращение бедности, в 2020-х тенденция сменилась на противоположную: выросли как уровень бедности, так и количество людей, живущих в бедности.
В ПРООН также отмечают существенное сокращение уровня бедности и количества людей, страдающих многомерной бедностью, в Египте, Непале и Таджикистане.
В Анголе и Замбии доля населения, живущего в бедности, также уменьшилась, однако прирост населения нивелировал это сокращение, из-за чего общее количество бедных выросло.
Индекс многомерной бедности учитывает не только доходы, но и условия жизни людей, включая доступ к надлежащему жилью, санитарии, электроэнергии, топливу для приготовления пищи, продовольствия и образования.
По материалам:
Укрінформ
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