0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Лучшие страны мира для цифровых кочевников в 2026 году

Мир
399
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
ТОП-10 стран, где цифровым кочевникам легче всего обустроиться в 2026 году
ТОП-10 стран, где цифровым кочевникам легче всего обустроиться в 2026 году, Фото: magnific
Грузию признали лучшей страной для цифровых кочевников. В тройку лидеров также вошли Перу и Южная Африка.
Об этом пишет Euronews, ссылаясь на исследование Digital Nomad Friction Index 2026, проведенное компанией Holafly.
Аналитики сравнили 17 популярных направлений среди удаленных работников и определили страны, где цифровым кочевникам проще обустроиться.
При оценке учитывали сложность оформления виз, доступ к банковским услугам и медицине, стоимость жизни, качество интернета и безопасность.

Где цифровым кочевникам проще всего жить и работать

Первое место заняла Грузия. В этой стране не нужно обязательно регистрировать место жительства или оформлять налоговый номер. Кроме того, вы можете открыть банковский счет только по паспорту в течение нескольких часов.
На втором месте — Перу. Здесь иностранцы могут получить постоянный вид на жительство по программе Rentista, если имеют стабильный доход. Однако страна не возглавила рейтинг из-за высокого риска землетрясений и природных явлений, связанных с Эль-Ниньо.
Третье место заняла Южная Африка, где нерезидентам не нужно обязательно регистрировать адрес проживания или оформлять налоговый номер. В то же время страна получила более низкую оценку по доступности и качеству медицинских услуг.
На четвертом и пятом местах — Таиланд и Малайзия. Обе страны предлагают специальные визы для цифровых кочевников, а открытие банковских счетов не сопровождается излишними трудностями. Среди недостатков этих направлений — риск природных катастроф.
В первую десятку попали три европейские страны — Хорватия, Венгрия и Португалия. Все три страны предлагают визовые программы для цифровых кочевников, однако обязательная регистрация и требования по получению налогового номера помешали им подняться в рейтинге выше.
ТОП-10 стран, где цифровым кочевникам легче всего обустроиться в 2026 году:
  1. Грузия.
  2. Перу.
  3. Южная Африка.
  4. Таиланд.
  5. Малайзия.
  6. Вьетнам.
  7. Хорватия.
  8. Венгрия.
  9. Португалия.
  10. Объединенные Арабские Эмираты.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems