Лучшие страны мира для цифровых кочевников в 2026 году

ТОП-10 стран, где цифровым кочевникам легче всего обустроиться в 2026 году, Фото: magnific

Грузию признали лучшей страной для цифровых кочевников. В тройку лидеров также вошли Перу и Южная Африка.

Об этом пишет Euronews, ссылаясь на исследование Digital Nomad Friction Index 2026, проведенное компанией Holafly.

Аналитики сравнили 17 популярных направлений среди удаленных работников и определили страны, где цифровым кочевникам проще обустроиться.

При оценке учитывали сложность оформления виз, доступ к банковским услугам и медицине, стоимость жизни, качество интернета и безопасность.

Где цифровым кочевникам проще всего жить и работать

Первое место заняла Грузия. В этой стране не нужно обязательно регистрировать место жительства или оформлять налоговый номер. Кроме того, вы можете открыть банковский счет только по паспорту в течение нескольких часов.

На втором месте — Перу. Здесь иностранцы могут получить постоянный вид на жительство по программе Rentista, если имеют стабильный доход. Однако страна не возглавила рейтинг из-за высокого риска землетрясений и природных явлений, связанных с Эль-Ниньо.

Третье место заняла Южная Африка, где нерезидентам не нужно обязательно регистрировать адрес проживания или оформлять налоговый номер. В то же время страна получила более низкую оценку по доступности и качеству медицинских услуг.

На четвертом и пятом местах — Таиланд и Малайзия. Обе страны предлагают специальные визы для цифровых кочевников, а открытие банковских счетов не сопровождается излишними трудностями. Среди недостатков этих направлений — риск природных катастроф.

В первую десятку попали три европейские страны — Хорватия, Венгрия и Португалия. Все три страны предлагают визовые программы для цифровых кочевников, однако обязательная регистрация и требования по получению налогового номера помешали им подняться в рейтинге выше.

ТОП-10 стран, где цифровым кочевникам легче всего обустроиться в 2026 году: