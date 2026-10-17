Лучшие страны мира для цифровых кочевников в 2026 году
Грузию признали лучшей страной для цифровых кочевников. В тройку лидеров также вошли Перу и Южная Африка.
Об этом пишет Euronews, ссылаясь на исследование Digital Nomad Friction Index 2026, проведенное компанией Holafly.
Аналитики сравнили 17 популярных направлений среди удаленных работников и определили страны, где цифровым кочевникам проще обустроиться.
При оценке учитывали сложность оформления виз, доступ к банковским услугам и медицине, стоимость жизни, качество интернета и безопасность.
Где цифровым кочевникам проще всего жить и работать
Первое место заняла Грузия. В этой стране не нужно обязательно регистрировать место жительства или оформлять налоговый номер. Кроме того, вы можете открыть банковский счет только по паспорту в течение нескольких часов.
На втором месте — Перу. Здесь иностранцы могут получить постоянный вид на жительство по программе Rentista, если имеют стабильный доход. Однако страна не возглавила рейтинг из-за высокого риска землетрясений и природных явлений, связанных с Эль-Ниньо.
Третье место заняла Южная Африка, где нерезидентам не нужно обязательно регистрировать адрес проживания или оформлять налоговый номер. В то же время страна получила более низкую оценку по доступности и качеству медицинских услуг.
На четвертом и пятом местах — Таиланд и Малайзия. Обе страны предлагают специальные визы для цифровых кочевников, а открытие банковских счетов не сопровождается излишними трудностями. Среди недостатков этих направлений — риск природных катастроф.
В первую десятку попали три европейские страны — Хорватия, Венгрия и Португалия. Все три страны предлагают визовые программы для цифровых кочевников, однако обязательная регистрация и требования по получению налогового номера помешали им подняться в рейтинге выше.
ТОП-10 стран, где цифровым кочевникам легче всего обустроиться в 2026 году:
- Грузия.
- Перу.
- Южная Африка.
- Таиланд.
- Малайзия.
- Вьетнам.
- Хорватия.
- Венгрия.
- Португалия.
- Объединенные Арабские Эмираты.
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