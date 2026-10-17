В Дубае начали тестировать беспилотный общественный транспорт на отделенных трассах
В Дубае приступили к четырехнедельному испытанию новой системы общественного транспорта Glydways, использующей беспилотные электромобили на отделенных от общего движения трассах.
Об этом пишет Gulf Business.
Что известно об испытаниях
Тестирование проводит Управление дорог и транспорта Дубая (RTA) в районе Блувотерса.
Каждый электромобиль рассчитан на четырех-шестерых пассажиров, разгоняется до 50 км/ч и запас хода до 250 километров на одном заряде аккумулятора.
Для безопасной ориентировки в пространстве машины оснащены 20 датчиками LiDAR, радарами, камерами высокой четкости и системой искусственного интеллекта.
Система предусматривает круглосуточные поездки по заказу между определенными пунктами. Транспорт передвигается по узким специализированным дорожкам, которые можно строить на уровне земли или на эстакадах.
По данным RTA, пропускная способность такой сети превышает 20 тысяч пассажиров в час в обоих направлениях, а капитальные и эксплуатационные расходы существенно ниже по сравнению с аналогичными видами транспорта.
В ходе испытаний специалисты оценят безопасность, надежность систем управления и пассажирский опыт. В последствии автономные линии планируют интегрировать в транспортную сеть города, чтобы соединить станции метро с жилыми, коммерческими и туристическими районами.
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