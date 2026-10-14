Международный валютный фонд (МВФ) постоянно бьет тревогу из-за роста чрезмерных глобальных дисбалансов, которые в 2025 году достигли 0,7% мирового ВВП, наибольший вклад в них вносят США и Китай, но в определенной степени к этому приобщаются и экономики стран Европы.

Об этом заявила директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева.

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«Если сказать совсем просто, Китай должен больше тратить, США — больше экономить, а Европа — больше инвестировать», — сказала Георгиева на пресс-конференции на ежегодном собрании МВФ и Группы Всемирного банка (ВБ) в Бангкоке в среду, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина».

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По ее мнению, необходимы решительные шаги. Странам, имеющим большой платежный профицит, нужно наращивать внутреннее потребление, и это касается модели экономического роста Китая — переориентироваться с экспорта на внутреннее потребление, отметила глава МВФ.

Она отметила, что странам с дефицитом платежного баланса следует экономить, сокращать долги и постепенно уменьшать дефицит.

«Мы не ожидаем мгновенных действий, но важно направить уровень долга на траекторию снижения», — подчеркнула Георгиева.