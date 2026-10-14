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Мировой экономике угрожают инфляция, долги и энергетический кризис — МВФ

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ИИ и война на Ближнем Востоке влияют на мировую экономику
ИИ и война на Ближнем Востоке влияют на мировую экономику
Мировая экономика продолжает испытывать многочисленные потрясения, однако ее способность противостоять новым кризисам постепенно иссякает.
Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в ходе пресс-конференции на ежегодном собрании МВФ и Группы Всемирного банка в Бангкоке, сообщает «Интерфакс-Украина».

Инфляция и долги усиливают давление на экономику

«Энергетические и фискальные резервы иссякают. Во многих регионах инфляция остается высокой. Это приводит к повышению процентных ставок, что усиливает давление, связанное с обслуживанием долга там, где уровень задолженности вырос вследствие повторяющихся потрясений», — отметила Георгиева.
По ее словам, динамика экономического роста испытывает влияние двух противоположных факторов: с одной стороны — сдерживание из-за негативного шока в сфере энергоснабжения, вызванное войной на Ближнем Востоке; с другой — стимулирование благодаря положительному шоку спроса на технологии искусственного интеллекта.
Директор-распорядитель напомнила, что МВФ накануне символически поднял оценку роста мировой экономики в этом году с 3,0% до 3,1% по сравнению с 3,4% в прошлом году, но за этими цифрами кроются значительные разногласия между странами.
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«Кто в общем демонстрирует лучшие результаты? Экономики, тесно интегрированные в цепь поставок технологий искусственного интеллекта… Также лучше показатели демонстрируют страны-экспортеры энергоносителей, на которые не влияют войны. Кто же испытывает наибольший удар? Страны с низким уровнем дохода, а также нестабильные государства или страны, охваченные конфликтами. Особенно те, что импортируют энергоносители или остались в стороне от технологического бума», — описала ситуацию Георгиева.

Доходность облигаций растет, а обслуживание долга дорожает

Она добавила, что важным изменением с момента последней встречи МВФ и ВБ в апреле стал рост доходности облигаций в развитых экономиках до уровней, которых не наблюдалось десятилетиями из-за устойчивой инфляции, более высокими запросами со стороны инвесторов в ожидании более высоких темпов роста в будущем благодаря искусственному интеллекту, а также из-за состояния государственного интеллекта.
«Слишком многие страны не воспользовались периодом после пандемии для восстановления фискальных резервов. И каждый новый шок приводил к росту уровня долга. На этот раз самая плохая ситуация наблюдается именно в развитых экономиках», — констатировала глава МВФ.
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Она отметила, что более высокая доходность базовых активов в этих странах перетягивает на себя капитал, который мог бы пойти на развивающиеся рынки и страны с низким уровнем дохода, что приводит к росту стоимости обслуживания долга, и эта проблема обостряется из-за давления в связи с подорожанием топлива и продовольствия.

Советы странам

«Каков наш главный призыв к политикам сейчас? Срочно упорядочить фискальную систему, пока трещины не увеличились. Пора увеличить поступления, рационализировать расходы и улучшить управление государственными финансами», — подчеркнула Георгиева.
Она призвала на фоне роста цен на энергоносители и продовольствие защищать людей, а не цены. «Это означает предоставление временной и адресной поддержки наиболее уязвимым слоям населения с сохранением ценовых сигналов», — пояснила директор-распорядитель.
В сфере монетарной политики она посоветовала центральным банкам сосредоточиться, прежде всего, на выполнении своих мандатов по обеспечению ценовой стабильности.
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«Аргументы в пользу усиления политики наиболее убедительны там, где инфляция превышает целевой показатель, а экономическая активность остается высокой. Для многих стран сейчас может быть подходящий момент для взвешенного перехода к более жесткой монетарной политике», — считает Георгиева.
Относительно искусственного интеллекта она признала, что ИИ обещает повышение производительности, экономический рост и общий рост благосостояния, но обратила внимание на риски.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
ЭкономикаМВФИИ
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