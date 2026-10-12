Нобелевская премия по экономике 2026: кто получил и за какие достижения

Американские экономисты Роберт Холл и Майкл Вудфорд получили Нобелевскую премию по экономике 2026 года за разработку моделей, помогающих центральным банкам стабилизировать экономику. Их исследования объясняют, как решения домохозяйств и компаний оказывают влияние на экономические процессы.

Об этом пишет Reuters

Как исследования лауреатов помогают центральным банкам

Основная идея работы Холла и Вудфорда состоит в том, что для понимания экономики следует учитывать решения миллионов домохозяйств и компаний. Такой подход отличается от моделей, которые пытались объяснить экономические процессы только на общем уровне.

Как пояснил глава комитета по экономической премии Джон Гассле, исследования лауреатов помогают реагировать на экономические потрясения, в частности, энергетические кризисы и резкие изменения потребления домохозяйств.

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Работы ученых повлияли на подходы центральных банков к монетарной политике. В частности, Майкл Вудфорд показал, как центральные банки могут стимулировать или сдерживать экономическую активность посредством изменения процентных ставок, а не только через регулирование денежного предложения.

Еще один важный инструмент — так называемое forward guidance, или предварительное информирование о предполагаемом направлении будущих изменений процентных ставок. Этот подход приобрел особое значение после финансового кризиса 2008 года, когда ставки во многих странах приблизились к нулю или стали отрицательными, а возможности традиционной монетарной политики были ограничены.

Исследования также касаются таких понятий, как «липкая» инфляция, когда цены реагируют на изменения спроса с задержкой, и разрыв выпуска — показатель, помогающий оценить давление спроса на экономику и эффективность использования ресурсов.

Почему эти модели важны во время экономических потрясений

Труды лауреатов помогали центральным банкам реагировать на разные кризисы. В частности, разработанный подход применялся во время глобального финансового кризиса в конце 2000-х годов, когда традиционные инструменты монетарной политики теряли эффективность.

После пандемии COVID-19 центральные банки столкнулись со значительным ростом инфляции в 2022 году. В настоящее время дополнительным вызовом стал энергетический шок, вызванный войной с Ираном.

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В то же время, некоторые экономисты ставят под сомнение эффективность предварительного информирования о будущих процентных ставках в условиях глобальной неопределенности. Среди скептиков — новый глава Федеральной резервной системы США Кевин Уорш.

Роберт Холл также консультировал Министерство финансов США, Министерство юстиции и Федеральную резервную систему. В своей работе 1978 года он обратил внимание на то, что решения домохозяйств по потреблению могут свидетельствовать об их ожиданиях. Впоследствии Вудфорд использовал эту идею в собственной модели потребления.

Премия, присуждаемая за достижения в экономических науках, официально называется премией Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Ее размер составляет 12 млн шведских крон — примерно $1,2 млн.