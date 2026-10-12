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Нобелевская премия по экономике 2026: кто получил и за какие достижения

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Американские экономисты Роберт Голл и Майкл Вудфорд получили Нобелевскую премию
Американские экономисты Роберт Голл и Майкл Вудфорд получили Нобелевскую премию, www.nobelprize.org
Американские экономисты Роберт Холл и Майкл Вудфорд получили Нобелевскую премию по экономике 2026 года за разработку моделей, помогающих центральным банкам стабилизировать экономику. Их исследования объясняют, как решения домохозяйств и компаний оказывают влияние на экономические процессы.
Об этом пишет Reuters.

Как исследования лауреатов помогают центральным банкам

Основная идея работы Холла и Вудфорда состоит в том, что для понимания экономики следует учитывать решения миллионов домохозяйств и компаний. Такой подход отличается от моделей, которые пытались объяснить экономические процессы только на общем уровне.
Как пояснил глава комитета по экономической премии Джон Гассле, исследования лауреатов помогают реагировать на экономические потрясения, в частности, энергетические кризисы и резкие изменения потребления домохозяйств.
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Работы ученых повлияли на подходы центральных банков к монетарной политике. В частности, Майкл Вудфорд показал, как центральные банки могут стимулировать или сдерживать экономическую активность посредством изменения процентных ставок, а не только через регулирование денежного предложения.
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Еще один важный инструмент — так называемое forward guidance, или предварительное информирование о предполагаемом направлении будущих изменений процентных ставок. Этот подход приобрел особое значение после финансового кризиса 2008 года, когда ставки во многих странах приблизились к нулю или стали отрицательными, а возможности традиционной монетарной политики были ограничены.
Исследования также касаются таких понятий, как «липкая» инфляция, когда цены реагируют на изменения спроса с задержкой, и разрыв выпуска — показатель, помогающий оценить давление спроса на экономику и эффективность использования ресурсов.

Почему эти модели важны во время экономических потрясений

Труды лауреатов помогали центральным банкам реагировать на разные кризисы. В частности, разработанный подход применялся во время глобального финансового кризиса в конце 2000-х годов, когда традиционные инструменты монетарной политики теряли эффективность.
После пандемии COVID-19 центральные банки столкнулись со значительным ростом инфляции в 2022 году. В настоящее время дополнительным вызовом стал энергетический шок, вызванный войной с Ираном.
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В то же время, некоторые экономисты ставят под сомнение эффективность предварительного информирования о будущих процентных ставках в условиях глобальной неопределенности. Среди скептиков — новый глава Федеральной резервной системы США Кевин Уорш.
Роберт Холл также консультировал Министерство финансов США, Министерство юстиции и Федеральную резервную систему. В своей работе 1978 года он обратил внимание на то, что решения домохозяйств по потреблению могут свидетельствовать об их ожиданиях. Впоследствии Вудфорд использовал эту идею в собственной модели потребления.
Премия, присуждаемая за достижения в экономических науках, официально называется премией Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Ее размер составляет 12 млн шведских крон — примерно $1,2 млн.
В отличие от пяти первоначальных Нобелевских премий экономическую основали позже — в 1969 году по инициативе центрального банка Швеции.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ЭкономикаЦентробанки мираИнфляция
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