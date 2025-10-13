Победители нобелевской премии по экономике Сегодня 17:13

Лауреатами премии Шведского банка в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля в 2025 году стали Джоэл Мокир, Филипп Аген и Питер Говит за объяснение инновационного экономического роста.

Об этом говорится в пресс-релизе нобелевского комитета.

Одна половина премии была присуждена Джоэлу Мокиру «за определение предпосылок устойчивого роста благодаря технологическому прогрессу».

Другая половина — совместно Филиппу Агену и Питеру Говиту «за теорию устойчивого роста благодаря творческому разрушению».

«В последние два столетия, впервые в истории, мир стал свидетелем устойчивого экономического роста. Это позволило огромному количеству людей выйти из бедности и заложило основу нашего процветания.

Нынешние лауреаты премии по экономическим наукам, Джоэл Мокир, Филипп Аген и Питер Говит, объясняют, как инновации придают импульс для дальнейшего прогресса", — говорится в сообщении.

Джоэл Мокир использовал исторические источники как одно из средств для выявления причин, по которым устойчивый рост стал новой нормой.

Он продемонстрировал, что для того чтобы инновации успешно следовали одна за другой в самогенерационном процессе, нам нужно не только знать, что что-то работает, но и иметь научные объяснения, почему это так.

Последнего часто не хватало до промышленной революции, что усложняло развитие новых открытий и изобретений. Он также подчеркнул важность открытости общества к новым идеям и разрешения на перемены.

Филипп Аген и Питер Говит также исследовали механизмы, лежащие в основе устойчивого роста.

В статье 1992 года они построили математическую модель так называемого творческого разрушения: когда на рынок выходит новый, лучший продукт, компании, которые продают старые продукты, терпят убытки.

Инновация представляет что-то новое и потому творческая. Однако она также разрушительна, поскольку компания, чья технология становится устаревшей, вытесняется с рынка.

