Сколько стоит получить высшее образование во Франции

Франция входит в число самых популярных направлений для получения высшего образования среди иностранцев. Она предлагает качественные академические программы, понятные условия поступления и доступные финансовые возможности, в том числе и для украинских студентов.

Со ссылкой на статью Finance.ua рассказываем, во сколько обойдется высшее образование во Франции.

Сколько стоит обучение

Система высшего образования Франции состоит из двух направлений — университетов и высших школ (Grandes Écoles). Университеты обеспечивают полный цикл образования — от бакалавриата до докторантуры — продолжительностью от 4 до 6 лет.

В государственных университетах студенты, включая иностранцев, платят только регистрационный взнос: около 2 770 евро в год для бакалавриата и 3 770 евро в год для магистратуры. Дополнительно взимается административный сбор — 50−150 евро.

Другая система образования — высшие школы — ориентируются на подготовку специалистов в конкретных сферах и предлагают более интенсивное обучение. Оно стоит от 4000 до 8000 евро за семестр, в зависимости от направления и престижа заведения.

Стипендии и гранты

Франция активно поддерживает иностранных студентов. Стипендии и гранты предоставляют университеты, государство и частные фонды обычно за высокие академические результаты.

Для студентов из стран вне ЕС существуют отдельные программы поддержки. Минимальный размер стипендии составляет около 300 евро в месяц и обычно ее назначают на учебный год.

Нужно ли знать язык

Для поступления во французские университеты нужно владеть французским языком, ведь большинство программ преподаются именно на нем. Уровень знаний подтверждают сертификаты DELF или DALF.

В некоторых заведениях доступны англоязычные программы, но они охватывают не все специальности. Следует также учесть, что обучение на английском стоит на 1−2 тысячи евро дороже.

Прочие расходы: проживание, питание, проезд

После поступления студенты могут подать заявку на проживание в государственном общежитии, но из-за ограниченного количества мест многие арендуют жилье самостоятельно.

Проживание: от 250 евро в месяц в общежитии.

Питание: около 120−130 евро в месяц.

Транспорт: студенты имеют льготы, поэтому расходы обычно не превышают 50 евро в месяц.

Также действует система бюджетного студенческого страхования — от 110 до 200 евро в год для молодежи в возрасте от 18 до 28 лет, что покрывает базовые медицинские расходы.

Где лучше учиться

Несмотря на популярность Парижа, жизнь в столице остается самой дорогой. В то же время другие города предлагают более комфортные условия. Согласно рейтингу 2023 года, лучшим студенческим городом Франции признаны Монпелье, далее — Страсбург и Ренн. А вот Париж на этот раз не вошел в топ-10.

