Франция ужесточает правила получения гражданства — Finance.ua

Франция ужесточает правила получения гражданства
С 2026 года иностранцам, в том числе украинским гражданам, станет сложнее получить паспорт Франции.
Об этом говорится на сайте SchengenVisaInfo
Основные изменения
В директиве, изданной министром внутренних дел Франции Бруно Ретаио, содержатся требования к гражданам, которые хотят получить паспорт страны.
Так, чтобы считаться гражданином Франции, иностранцам придется:
- на высоком уровне овладеть французским языком — необходимо будет сдать устный и письменный экзамен на уровень B2;
- ориентироваться в законах страны и ее истории.
«Чтобы стать французом, это нужно заслужить, и мы должны быть очень, очень требовательными», — подчеркнул Бруно Ретаио.
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Также среди новых правил — отсутствие судимостей: лицам, приговоренным к шести месяцам лишения свободы или более, гражданство не будут предоставлять. Отказы будут получать и нелегальные мигранты.
Кроме того, претендентам на французское гражданство придется подтверждать профессиональную интеграцию, например, предоставить трудовой контракт на два года или бессрочное соглашение.
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