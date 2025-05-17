Франция ужесточает правила получения гражданства — Finance.ua

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Франция ужесточает правила получения гражданства

Мир
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Франция ужесточает правила получения гражданства
Франция ужесточает правила получения гражданства
С 2026 года иностранцам, в том числе украинским гражданам, станет сложнее получить паспорт Франции.
Об этом говорится на сайте SchengenVisaInfo

Основные изменения

В директиве, изданной министром внутренних дел Франции Бруно Ретаио, содержатся требования к гражданам, которые хотят получить паспорт страны.
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Так, чтобы считаться гражданином Франции, иностранцам придется:
  • на высоком уровне овладеть французским языком — необходимо будет сдать устный и письменный экзамен на уровень B2;
  • ориентироваться в законах страны и ее истории.
«Чтобы стать французом, это нужно заслужить, и мы должны быть очень, очень требовательными», — подчеркнул Бруно Ретаио.

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Также среди новых правил — отсутствие судимостей: лицам, приговоренным к шести месяцам лишения свободы или более, гражданство не будут предоставлять. Отказы будут получать и нелегальные мигранты.
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Кроме того, претендентам на французское гражданство придется подтверждать профессиональную интеграцию, например, предоставить трудовой контракт на два года или бессрочное соглашение.
По материалам:
Novyny.live
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