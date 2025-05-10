Во Франции запретят короткие авиаперелеты в пользу поездов — Finance.ua

Во Франции запретят короткие авиаперелеты в пользу поездов Сегодня 06:18 — Мир

Во Франции запретят короткие авиаперелеты в пользу поездов

Еще в 2023 году Франция начала запрещать короткие авиаперелеты, если есть дублирующий маршрут поезда, который идет менее двух с половиной часов. Это должно было уменьшить выбросы углерода.

Об этом пишет Euronews.

Действительно ли поезд быстрее самолета

По данным исследования Trainline, на некоторых маршрутах поездки на поезде во Франции занимают почти вдвое меньше времени, чем на самолете.

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Например, поездка из Ренна в Париж занимает менее двух часов на поезде, а на самолете — почти три с половиной.

Кроме того, поезда отправляются и прибывают в центры городов, а аэропорты часто находятся вдали от города, что также требует дополнительного времени.

Еще один плюс поездов — это цена. Поездки могут быть значительно дешевле авиаперелетов.

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Поезда также гораздо меньше вредят окружающей среде. Они производят углерода в 124−151 раз меньше, чем самолеты. Например, путешествие из Парижа в Лион на самолете производит более 90 кг CO2 на человека, а на поезде — всего 0,69 кг. Французские власти надеются, что запрет на короткие авиаперелеты поможет снизить выбросы углерода.

Но на практике запрет на авиаперелеты не уменьшает выбросы столь существенно.

Французская Генеральная дирекция гражданской авиации (DGAC) оценивает, что новое правило может сократить выбросы на 55 000 тонн, что составляет всего 2,6% общих выбросов от внутренних авиаперелетов во Франции ежегодно.

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Хмарочос По материалам:

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