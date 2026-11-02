ЕС планирует собирать до 6 млрд євро в год с дешевых посылок из Китая

Специальные таможенные платежи на дешевые посылки, направленные против экспансии китайских торговых площадок Shein и Temu могут приносить бюджету Европейского Союза до 6 миллиардов евро ежегодно в период с 2028 по 2034 год.

Об этом сообщает Reuters.

По данным Еврокомиссии, в прошлом году в страны блока поступило около 5,8 миллиарда посылок стоимостью менее 150 евро, что на 26% больше по сравнению с предыдущим годом. Большинство этих отправлений имели искусственно заниженную декларируемую стоимость во избежание уплаты пошлины.

Шаги Брюсселя следуют за аналогичным решением США, которые в прошлом году отменили беспошлинный режим для онлайн-заказов из-за недобросовестной конкуренции и опасений качества товаров.

Новые платежи и распределение поступлений

С 1 ноября ЕС вводит дополнительный сбор в размере 2 евро на каждую вещь в заказе. Это решение увеличивает нагрузку на импорт после того, как с начала июля уже действует базовый сбор в 3 евро на посылку.

Координатор таможенной реформы в Европейском парламенте Дирк Готинк пояснил, что дополнительные платежи призваны остановить токсическую бизнес-модель поставок дешевой несертифицированной китайской продукции. По его словам, вырученные средства помогут профинансировать работу таможенных органов блока для надежной защиты общего рынка.

Согласно планам, примерно 90% собранных средств будет поступать в общий бюджет Евросоюза, а 10% будет оставаться государствам-членам. В настоящее время страны ЕС удерживают 25% таких сборов, поэтому окончательные пропорции еще будут обсуждаться в ходе переговоров по бюджету на 2028−2034 годы.

Реакция маркетплейсов и адаптация бизнеса

Новые европейские правила существенно давят на китайские коммерческие гиганты. Платформа Shein формирует в Европе примерно треть собственной выручки, а материнская компания сервиса Temu — холдинг PDD Holdings — предупредила о заметном негативном влиянии нововведений на бизнес.

Чтобы удержать покупателей, Temu начала частично субсидировать это собрание собственными скидками, а Shein расширяет складские площади в Польше, пытаясь сохранить ценовую конкурентоспособность.