0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Нидерланды сократят 25 тысяч госслужащих и привлекут ИИ для экономии бюджета

Мир
154
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
В настоящее время в центральных органах власти Нидерландов работают около 160 тыс. человек
В настоящее время в центральных органах власти Нидерландов работают около 160 тыс. человек
Правительство Нидерландов планирует сократить около 25 тыс. штатных должностей в центральных органах власти за несколько лет. Одновременно госаппарат будет активнее использовать искусственный интеллект и автоматизацию, а общий объем экономии должен возрасти до €3,5 млрд в год с 2035 года.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на Вloomberg.
В 2027 году центральное правительство должно сократить расходы на €900 млн. В дальнейшем экономию будут постепенно увеличивать, пока она не достигнет €3,5 млрд ежегодно с 2035 года.
По оценке правительства, реализация программы будет означать сокращение примерно 25 тыс. штатных единиц в течение нескольких лет.

Как искусственный интеллект поможет сократить расходы

В настоящее время в центральных органах власти Нидерландов работают около 160 тыс. человек. Таким образом, речь идет примерно о 16% нынешней численности госаппарата.
Одним из направлений реформы станет более широкое использование искусственного интеллекта для повышения производительности государственных служащих.
В первом квартале 2027 года правительство должно представить конкретные цели и планы экономии от внедрения ИИ. Кроме автоматизации, власти планируют стандартизировать ИТ-системы, сократить расходы на офисы, активнее проводить совместные закупки и уменьшить количество административных процедур.
Также правительство хочет перейти к одному рабочему месту на двух сотрудников и избавиться от избыточной недвижимости.

Правительство упростит правила для бизнеса и граждан

Правительство планирует ежегодно отменять или упрощать не менее 500 правил для граждан и бизнеса. Количество постоянных совещательных органов и комиссий также существенно сократит. Сейчас в стране действуют 28 постоянных совещательных советов и около 150 комиссий.
Кроме того, власти хотят уменьшить количество оценок государственной политики, которых сейчас проводят около 400 в год.
«Мы не можем продолжать делать то, что делали до сих пор. Нам придется сделать сложный выбор ради действительно работающего центрального правительства: проще, умнее и меньше», — заявил государственный секретарь по вопросам эффективного управления Эрик ван ден Бург.
Полиция и оборонный сектор под сокращение не попадут.
По материалам:
Діло
ИИ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems