В каких странах ЕС рекордно самая низкая рождаемость
В 2024 году общий коэффициент рождаемости в ЕС составил 1,34 живорожденных на одну женщину, что является самым низким уровнем, зафиксированным с начала отслеживания данных в 2001 году.
За последние 20 лет коэффициент рождаемости постоянно оставался ниже естественного коэффициента воспроизведения 2,10, колеблясь от 1,34 до 1,57, пишет ec.europa.eu.
Из 1165 регионов ЕС в 439 регионах (37,7%) общий коэффициент рождаемости был ниже среднего показателя по ЕС в 2024 году, в 714 регионах (61,3%) — 2 региона. по ЕС
Где самый низкий показатель в ЕС
Показатели по меньшей мере 1,75 новорожденных наблюдались в 14 регионах Болгарии и Франции, 6 регионах Германии, 3 регионах Словении, 2 регионах Венгрии, Нидерландов и Румынии, а также в отдельных регионах Ирландии, Греции, Хорватии и Словакии.
Общий уровень рождаемости был особенно низким в Испании (особенно на северо-западе и в некоторых островных регионах) и в большей части Италии (в частности, на Сардинии).
Самые низкие показатели, ниже 1,00 живорожденных на женщину, наблюдались в 16 испанских регионах, 7 польских регионах, 5 итальянских регионах, 3 греческих регионах и 2 регионах Германии и Литвы.
Раньше мы писали, что в ЕС Румыния является самой дешевой страной для продуктов питания, цены на 33,3% ниже среднего показателя по ЕС.
Продукты питания также дешевле в странах Восточной Европы и Балкан, включая кандидатов на вступление в ЕС. Например, индекс составляет 59,8 в Северной Македонии, 67,9 в Боснии и Герцеговине и 68,8 в Сербии.
А вот самая дорогая продуктовая корзина в Швейцарии — 137,90 евро, тогда как в Молдове самая дешевая — 41,10 евро.
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