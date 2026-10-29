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Будут ли выплаты ВПЛ за август: правительство урегулировало начисление помощи

Личные финансы
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Выплаты ВПЛ
Выплаты ВПЛ
Часть внутренне перемещенных лиц осталась без выплат за август из-за изменений в порядке оказания помощи. Теперь правительство урегулировало этот вопрос: семьям с детьми, отвечающими установленным критериям, средства должны начислить автоматически.
Об этом сообщил народный депутат Павел Фролов.
Проблема возникла после того, как в сентябре правительство приняло постановление о продлении помощи еще на шесть месяцев. Поскольку новые правила начали действовать с 1 сентября, часть переселенцев, в том числе семьи с детьми, не получила средств за август.
По словам Фролова, изменения в порядок предоставления помощи должны устранить эту правовую коллизию.

Кому начислят выплаты за август

Помощь за август автоматически начислят детям и семьям ВПЛ, соответствующим установленным критериям. Подавать дополнительное заявление для этого по сообщению нардепа не нужно.
Фролов также напомнил, что выплаты детям из семей ВПЛ продолжают автоматически и без учета доходов родителей.

Какие изменения для ВПЛ предлагают далее

По словам народного депутата, урегулирование выплат за август не решает всех проблем с государственной поддержкой переселенцев.
В частности, он выступает за отмену требования по обучению детей по фактическому месту жительства, а также за распространение помощи на детей, вынужденных переехать после 2014 года.
Фролов отметил, что работа над изменениями в системе государственной поддержки ВПЛ будет продолжаться.
Ранее мы сообщали, что бюджетный комитет ВР включил в поручения правительства правки о повышении помощи на проживание для ВПЛ на 1000 гривен с 1 января 2027 года.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ВПЛВыплаты ВПЛ
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