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10 актуальных вакансий в сфере HR

Личные финансы
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Работодатели ищут HR-специалистов
Работодатели ищут HR-специалистов
Эксперты портала budni.robota.ua поделились подборкой вакансий для специалистов с разным опытом — от HR-ассистента и рекрутера до HRD. Среди работодателей — OTP Bank Украина, МХП, Roshen, Nestlé Украина, Vchasno Group и другие известные компании. Работодатели ищут специалистов для подбора персонала, развития команд, усовершенствования HR-процессов и формирования корпоративной культуры.

HR-ассистент — OTP Bank Украина

📍 Киев, метро «Олимпийская»
На работу приглашают HR-ассистента по поддержке работы Департамента управления персоналом. Специалист будет помогать руководителю департамента, координировать рабочие встречи и присоединиться к HR-проектам.
Шанс попасть в компанию есть у кандидатов с полным высшим образованием, знанием английского на уровне, достаточном для переписки. Знание банковских процессов будет преимуществом.
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Рекрутер — МХП

📍 Одесса
Компания приглашает на работу специалиста, который будет отвечать за полный цикл подбора персонала. Среди задач — массовый наем, формирование резерва кандидатов, анализ рынка труда и поддержка актуальной информации в системах найма.
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Предлагается среди прочего: медицинское страхование, поддержка корпоративного врача и психолога, обучение в собственных школах и академиях, внешние образовательные программы и возможности профессионального развития в 10+ странах мира.
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Начальник отдела персонала — Roshen

📍 Киев, метро «Демеевская»
ООО «Овертон Логистик», которое входит в группу компаний Roshen и специализируется на грузовых перевозках, объявляет об открытии вакансии.
Рассматривают кандидатов с опытом работы от трех лет в сфере HR в руководящей должности, глубоким знанием трудового законодательства Украины, кадрового и военного учета. Необходимы навыки работы, в частности с Excel и кадровыми программами. Опыт бронирования работников и прохождение проверок управления труда и ТЦК будет преимуществом.
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Руководитель проекта по трансформации HR-процессов — «Діла»

📍 Киев
Ищут специалиста с опытом работы от пяти лет в HR на руководящих должностях. Важно высшее образование в сфере HR, экономики, финансов, права или менеджмента.
Также обращают внимание на знание трудового законодательства, опыт в кадровом администрировании и системах оплаты труда и премирования, навыки разработки HR-политик, положений, стандартов и методологии. Важны уверенное владение MS Office, особенно Excel, и опыт автоматизации HR-процессов.
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HRD — Inspe

📍 Львов
Ищут HRD для команды со штатом около 120 человек. Специалист будет отвечать за HR-стратегию, полный цикл HR-процессов, HR-аналитику и внутренние HR-коммуникации. Один из ключевых приоритетов — построение системы оценки и обучения работников.
Для работников доступны, в частности, корпоративная йога, занятия по английскому языку и командные мероприятия.
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Рекрутер — Vchasno Group

📍 Киев
Рекрутер будет работать с сервисом «Медикс Опека», который предоставляет медицинскую помощь и уход пациентам по всей Украине. А именно: искать врачей различных специализаций, заниматься развитием партнерских отношений, привлечением врачей к конференциям, вебинарам и круглым столам, проведением презентаций медицинских услуг компании, а также ведением CRM-базы и анализом эффективности сотрудничества.
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Специалист по отбору персонала — «Укртрансгаз»

📍 Полтава
Ищут специалиста по подбору персонала в филиал БМФ «Укргазпромстрой». Будущий работник будет отвечать за полный цикл найма — от формирования профиля вакансии и поиска кандидатов до сопровождения их трудоустройства и адаптации.
Предусмотрены командировки до 15% рабочего времени.
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HR-менеджер — «Украинский аграрный холдинг»

📍 Киев
HR-менеджер включится в развитие команды и HR-процессов центрального офиса.
Портрет идеального кандидата на должность: от 2 лет опыта в HR или рекрутинге (желательно в аграрной или производственной сфере), опыт самостоятельного закрытия офисных, производственных и руководящих вакансий, а также знание инструментов поиска и оценки кандидатов.
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Специалист по вопросам занятости — Nestlé Украина

📍 Львов
Nestlé Украина ищет специалиста по занятости для ведения кадрового делопроизводства и сопровождения HR-документации. В обязанности будут входить ведение личных дел работников, оформление принятия на работу, переводов и увольнений, а также внесение записей в трудовые книжки.
Будущий работник может рассчитывать на медицинское страхование и страхование жизни, питание на территории предприятия с частичной оплатой от компании.
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Менеджер по обучению и развитию персонала — «Золотий Вік»

📍 Киев
Пожелания кандидатам: опыт работы в сфере обучения и развития персонала, HR или корпоративного тренинга, навыки разработки учебных программ, организации обучения для руководителей и взаимодействия с внешними провайдерами, опыт управления учебными проектами, а также проведение оценки 360° и онлайн-курсов в LMS.
Предлагают среди прочего: комплексное медицинское обследование организма, компенсацию спортзала, поддержку психолога, welcome box, подарки к семейным событиям, бонусы и социальную поддержку в сложные периоды.
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По материалам:
Finance.ua
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