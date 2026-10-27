Microsoft предлагает добровольное увольнение 60 тысячам сотрудников

Microsoft предложила программу добровольного увольнения для десятков тысяч сотрудников в нескольких странах. Такое решение направлено на то, чтобы сбалансировать затраты на развитие инфраструктуры ИИ с эффективностью капитала.

Об этом сообщает CNBC.

Новая программа добровольного выхода из компании распространяется на определенные категории работников в США, Канаде, Индии и Великобритании. Воспользоваться ею смогут сотрудники уровня 70 и ниже внутренней системы классификации должностей Microsoft.

По словам источника, знакомого с ситуацией, участие в программе могут принять около 60 тыс. сотрудников. Это составляет приблизительно 27% от общей численности персонала Microsoft, насчитывающей 223 тыс. человек.

Microsoft увеличивает расходы на инфраструктуру ИИ

Компания наращивает инвестиции в центры обработки данных, чтобы удовлетворить высокий спрос на вычислительные мощности искусственного интеллекта. Microsoft предоставляет облачные услуги Anthropic, OpenAI и ряд других компаний.

В июле Microsoft сообщила, что капитальные расходы за квартал, завершившийся в сентябре, должны превысить $50 млрд. Для сравнения, за аналогичный квартал годом ранее капитальные расходы и обязательства по финансовой аренде составляли $34,9 млрд.

Рост затрат создает дополнительную нагрузку на финансы компании. В апреле Microsoft впервые объявила о программе добровольного ухода на пенсию, участие в которой могли принять около 7% работников в США. В июле компания также сообщила о планах сократить 4,8 тысячи сотрудников.

Читайте также Microsoft предлагает выплаты за добровольное увольнение

Microsoft стремится сохранить финансовую устойчивость

Компания пытается произвести трансформацию бизнеса, не ослабляя своих финансовых позиций.

Во втором квартале конкуренты Microsoft на рынке облачных услуг (Alphabet и Amazon) сообщили об отрицательном свободном денежном потоке. В Microsoft же этот показатель оставался положительным и составил $19,64 млрд, хотя за год снизился на 23%.

По словам источника, некоторые команды по маркетингу, продажам и инженерии решили не участвовать в новой программе добровольного увольнения.

Работники должны определиться по участию в начале декабря. Те, кто согласится на предложение, покинут компанию 31 декабря.

Чем новая программа отличается от предыдущей

В июле Microsoft сообщила, что программой добровольного ухода на пенсию воспользовались более 30% работников, имевших на это право.

Однако предыдущая инициатива распространялась на сотрудников уровня старшего директора 67 уровня и ниже. Новая программа охватывает более широкий круг работников и распространяется также на уровень вице-президентов.