Microsoft предлагает добровольное увольнение 60 тысячам сотрудников

Microsoft предложила программу добровольного увольнения для десятков тысяч сотрудников в нескольких странах. Такое решение направлено на то, чтобы сбалансировать затраты на развитие инфраструктуры ИИ с эффективностью капитала.
Новая программа добровольного выхода из компании распространяется на определенные категории работников в США, Канаде, Индии и Великобритании. Воспользоваться ею смогут сотрудники уровня 70 и ниже внутренней системы классификации должностей Microsoft.
По словам источника, знакомого с ситуацией, участие в программе могут принять около 60 тыс. сотрудников. Это составляет приблизительно 27% от общей численности персонала Microsoft, насчитывающей 223 тыс. человек.
Microsoft увеличивает расходы на инфраструктуру ИИ
Компания наращивает инвестиции в центры обработки данных, чтобы удовлетворить высокий спрос на вычислительные мощности искусственного интеллекта. Microsoft предоставляет облачные услуги Anthropic, OpenAI и ряд других компаний.
В июле Microsoft сообщила, что капитальные расходы за квартал, завершившийся в сентябре, должны превысить $50 млрд. Для сравнения, за аналогичный квартал годом ранее капитальные расходы и обязательства по финансовой аренде составляли $34,9 млрд.
Рост затрат создает дополнительную нагрузку на финансы компании. В апреле Microsoft впервые объявила о программе добровольного ухода на пенсию, участие в которой могли принять около 7% работников в США. В июле компания также сообщила о планах сократить 4,8 тысячи сотрудников.
Microsoft стремится сохранить финансовую устойчивость
Компания пытается произвести трансформацию бизнеса, не ослабляя своих финансовых позиций.
Во втором квартале конкуренты Microsoft на рынке облачных услуг (Alphabet и Amazon) сообщили об отрицательном свободном денежном потоке. В Microsoft же этот показатель оставался положительным и составил $19,64 млрд, хотя за год снизился на 23%.
По словам источника, некоторые команды по маркетингу, продажам и инженерии решили не участвовать в новой программе добровольного увольнения.
Работники должны определиться по участию в начале декабря. Те, кто согласится на предложение, покинут компанию 31 декабря.
Чем новая программа отличается от предыдущей
В июле Microsoft сообщила, что программой добровольного ухода на пенсию воспользовались более 30% работников, имевших на это право.
Однако предыдущая инициатива распространялась на сотрудников уровня старшего директора 67 уровня и ниже. Новая программа охватывает более широкий круг работников и распространяется также на уровень вице-президентов.
В этот раз Microsoft не устанавливала целевого количества работников, которые должны воспользоваться предложением.