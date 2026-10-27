Отопительный сезон стартовал: как и когда начислят субсидию за октябрь

Жилищную субсидию на оплату отопления рассчитывают в соответствии с установленным отопительным сезоном, который длится с 16 октября по 15 апреля включительно. Поэтому за октябрь пособие начислят только за часть месяца.

Об этом напоминает Пенсионный фонд Украины.

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За какие услуги предоставляют субсидию

К услугам, на которые предоставляется жилищная субсидия, прилагаются услуги по снабжению тепловой энергии, поставке и распределению природного газа, поставке и распределению электрической энергии для централизованного, автономного и индивидуального отопления.

Согласно Положению о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995 г. № 848, жилищная субсидия на оплату централизованного, автономного и индивидуального отопления рассчитывается с учетом продолжительности отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля включительно.

Как начислят субсидию за октябрь

В октябре жилищную субсидию на оплату отопления рассчитают за 16 дней с 16 по 31 октября включительно. При этом количество дней, за которые услуга фактически предоставлялась, на такой расчет не влияет.

Жилищную субсидию выплачивают в текущем месяце за предыдущий. Соответственно, средства за октябрь получатели получат в ноябре.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что размер жилищной субсидии зависит от совокупного дохода домохозяйства. При расчете учитывают зарплату, пенсию, социальные выплаты и другие поступления, а период, за который берут доходы, зависит от времени назначения пособия.