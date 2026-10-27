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У украинцев официально начали автоматически снимать арест со счетов — детали

Финтех и Карты
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У украинцев официально начали автоматически снимать арест со счетов — детали
У украинцев официально начали автоматически снимать арест со счетов — детали
У украинцев официально начали автоматически снимать арест со счетов должников после полной уплаты долга.
По состоянию на 26 октября было проведено уже 2656 таких отмен.
Об этом сообщил на странице Facebook заместитель министра юстиции Андрей Гайченко.
Чиновник назвал это историческим шагом в цифровизации исполнительного производства
«Это практический результат нескольких лет работы команды Министерства юстиции, Правительства и Верховной Рады. Мы убираем лишние бюрократические процедуры, сокращаем время ожидания и делаем систему выполнения решений более предсказуемой» — написал он.

Что теперь

Теперь при определенных законом условиях, если должник полностью уплатил долг в производстве на сумму до 10 минимальных заработных плат, арест с его имущества и счетов снимается автоматически. Не нужно дополнительно обращаться к исполнителю и ждать, пока тот оформит соответствующее решение.

Защита имущественных прав

Новые правила также усиливают защиту имущественных прав: порог стоимости единого жилья, на которое не может быть обращено взыскание, повышен с 20 до 50 минимальных заработных плат.
Ранее Министр юстиции Денис Маслов заявил, что в Украине заработала система автоматического взыскания задолженности. К механизму уже подключены государственные банки, а с октября планируется привлечь все банки страны. Система будет автоматически искать счета должников и обеспечивать списание средств для погашения задолженности.
Система будет искать не только банковские счета
Изменения предусмотрены приказом Министерства юстиции № 1837/5 от 9 июля 2026 года, принятым во исполнение Закона № 4833-IX о цифровизации отдельных этапов исполнительного производства. Сам приказ уже действует, но его нормы заработают с 23 октября 2026 года одновременно с введением в действие привлечены:
  • банки;
  • небанковские поставщики платежных услуг;
  • эмитенты электронных денег;
  • другие денежные учреждения.
Но не все средства должника могут списать.
В частности, для физических лиц действует механизм сохранения части средств для повседневных нужд. Должник может производить расходные операции с одного текущего счета в одном банке в пределах суммы, не превышающей два размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2026 года, в месяц.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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