Запуск системы электронного акциза в Украине был перенесен на 1 июля 2027 года. Это даст бизнес больше времени, чтобы подготовиться к новым требованиям и настроить рабочие процессы. Президент Украины подписал закон, изменяющий дату запуска системы.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Когда нужно зарегистрироваться в еАкцизе

Регистрация экономических операторов продлится с 1 января по 1 апреля 2027 года. В то же время, компаниям советуют не откладывать техническую подготовку до последнего момента.

Система еАкциз обязана обеспечить отслеживание движения подакцизных продуктов — от производства до реализации. Ее разрабатывают на основе опыта стран ЕС.

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Как бизнес может подготовиться уже сейчас

Для компаний доступна тестовая среда Sandbox. В нем можно заранее подключить учетные программы, настроить точки продаж и проверить работу процессов без юридических и финансовых рисков.

Протестировать систему можно на портале еАкциз . Больше информации о системе и регистрации доступно на официальном сайте

Участие в тестировании поможет:

настроить собственные системы: адаптировать внутреннее программное обеспечение к интеграции с еАкцизом;

подготовить команду: научить работников работать с новыми электронными кабинетами и сервисами;

проверить логистику: — протестировать создание электронных акцизных марок и оформление цифровых документов на перемещение продукции;

устранить ошибки заранее: выявить и исправить технические неувязки до запуска системы на полную мощность.

Присоединиться к тестам могут компании и предприниматели, которые:

1. Имеют действующую лицензию на производство или торговлю алкоголем или табаком.