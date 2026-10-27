Запуск эакциза официально перенесли — дата
Когда нужно зарегистрироваться в еАкцизе
Как бизнес может подготовиться уже сейчас
- настроить собственные системы: адаптировать внутреннее программное обеспечение к интеграции с еАкцизом;
- подготовить команду: научить работников работать с новыми электронными кабинетами и сервисами;
- проверить логистику: — протестировать создание электронных акцизных марок и оформление цифровых документов на перемещение продукции;
- устранить ошибки заранее: выявить и исправить технические неувязки до запуска системы на полную мощность.
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