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Запуск эакциза официально перенесли — дата

Финтех и Карты
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Запуск системы электронного акциза в Украине был перенесен на 1 июля 2027 года. Это даст бизнес больше времени, чтобы подготовиться к новым требованиям и настроить рабочие процессы. Президент Украины подписал закон, изменяющий дату запуска системы.
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Когда нужно зарегистрироваться в еАкцизе

Регистрация экономических операторов продлится с 1 января по 1 апреля 2027 года. В то же время, компаниям советуют не откладывать техническую подготовку до последнего момента.
Система еАкциз обязана обеспечить отслеживание движения подакцизных продуктов — от производства до реализации. Ее разрабатывают на основе опыта стран ЕС.
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Как бизнес может подготовиться уже сейчас

Для компаний доступна тестовая среда Sandbox. В нем можно заранее подключить учетные программы, настроить точки продаж и проверить работу процессов без юридических и финансовых рисков.
Протестировать систему можно на портале еАкциз. Больше информации о системе и регистрации доступно на официальном сайте.
Участие в тестировании поможет:
  • настроить собственные системы: адаптировать внутреннее программное обеспечение к интеграции с еАкцизом;
  • подготовить команду: научить работников работать с новыми электронными кабинетами и сервисами;
  • проверить логистику: — протестировать создание электронных акцизных марок и оформление цифровых документов на перемещение продукции;
  • устранить ошибки заранее: выявить и исправить технические неувязки до запуска системы на полную мощность.
Присоединиться к тестам могут компании и предприниматели, которые:
1. Имеют действующую лицензию на производство или торговлю алкоголем или табаком.
2. Зарегистрированные в Едином государственном реестре.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
АкцизЗеленский
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