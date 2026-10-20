Минцифры тестирует еАкциз с бизнесом: система будет отслеживать оборот алкоголя и табака

Электронная система оборота алкогольных напитков и табачных изделий еАкциз должна обеспечить отслеживание движения подакцизной продукции — от производителя или импортера до конечной точки продаж.
По оценке Минцифры, системой будут пользоваться около 58 тысяч участников рынка.
Как пояснил заместитель министра цифровой трансформации Александр Закусило, у каждой бутылки алкоголя и пачки сигарет будет уникальный номер, связанный с QR-кодом.
Производители будут наносить такие отметки и передавать информацию о них в центральную систему. Это позволит контролировать цепочки поставок и выявлять возможные нарушения.
«Электронная система оборота алкогольных напитков и табачных изделий может повлиять только на часть теневого рынка — на реализацию продукции с поддельными акцизными марками», — отметил Закусило.
Для подготовки к запуску Минцифры открыло Sandbox — тестовую среду, в которой производители, импортеры и ритейлеры могут проверять интеграцию своих учетных систем, тестировать процессы и исправлять технические ошибки до официального старта. Выявление нарушений и реагирования на них будут зависеть от работы контролирующих органов, в частности налоговой и таможни.