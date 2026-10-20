Минцифры тестирует еАкциз с бизнесом: система будет отслеживать оборот алкоголя и табака

Электронная система оборота алкогольных напитков и табачных изделий еАкциз должна обеспечить отслеживание движения подакцизной продукции — от производителя или импортера до конечной точки продаж.

По оценке Минцифры, системой будут пользоваться около 58 тысяч участников рынка.

Как пояснил заместитель министра цифровой трансформации Александр Закусило, у каждой бутылки алкоголя и пачки сигарет будет уникальный номер, связанный с QR-кодом.

Производители будут наносить такие отметки и передавать информацию о них в центральную систему. Это позволит контролировать цепочки поставок и выявлять возможные нарушения.

«Электронная система оборота алкогольных напитков и табачных изделий может повлиять только на часть теневого рынка — на реализацию продукции с поддельными акцизными марками», — отметил Закусило.