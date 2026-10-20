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НБУ выпустил новую памятную монету: кто изображен (фото)

Казна и Политика
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НБУ выпустил новую памятную монету: кто изображен (фото)
НБУ выпустил новую памятную монету: кто изображен (фото)
НБУ, продолжая серию «Выдающиеся личности Украины», сегодня вводит в обращение памятную монету к 100-летию со дня рождения Богдана Гаврилишина.
Об этом говорится в сообщении НБУ.

О Богдане Гаврилишине

«Это человек, который объединил украинский опыт с мировой экономической мыслью. Родившись на Тернопольщине, он прошел путь от вынужденной эмиграции до признанного международного эксперта по управлению и экономическому развитию, но всегда сохранял связь с Родиной. Жил и работал в Канаде и Швейцарии, возглавлял Международный институт менеджмента в Давосе, который впоследствии стал Всемирным экономическим форумом. После провозглашения независимости Украины активно включился в развитие Украинского государства, консультировал украинское руководство по вопросам государственного управления и экономических реформ, способствовал развитию современного управленческого образования и гражданского общества», — говорится в сообщении.
Почитая Богдана Гаврилишина, мы вспоминаем человека, который доказал: украинские корни не ограничивают горизонтов, а знания, смелость мысли и ответственность способны менять мир.
НБУ выпустил новую памятную монету: кто изображен (фото)

Подробнее о памятной монете

Монета «100 лет со дня рождения Богдана Гаврилишина» имеет номинал в 2 гривны и изготовлена ​​из нейзильбера.
На ее реверсе изображен портрет Богдана Гаврилишина, надпись с его именем, а также его крылатая фраза — «БУЙНО МРІЙТЕ».
На аверсе — букет из калины, кленового листа и эдельвейса — символов Украины, Канады и Швейцарии.
Эта флористическая метафора отображает жизненный путь Богдана Гаврилишина, личность которого сформировали именно эти три страны, и символизирует присутствие украинских деятелей в мировой науке и культуре.
Художник — Юрий Гуцуляк Скульпторы: Владимир Атаманчук, Анатолий Демяненко.
Тираж монеты — до 50 000 штук в сувенирной упаковке.

Где купить

Приобрести памятную монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также у банков-дистрибьюторов. Информацию о начале продаж узнаете на их сайтах.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НБУ
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