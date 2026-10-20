НБУ выпустил новую памятную монету: кто изображен (фото)

НБУ, продолжая серию «Выдающиеся личности Украины», сегодня вводит в обращение памятную монету к 100-летию со дня рождения Богдана Гаврилишина.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Выберите самый выгодный депозит среди надежных банков Украины. Сравнение ставок и условий депозитов на Finance.ua

О Богдане Гаврилишине

«Это человек, который объединил украинский опыт с мировой экономической мыслью. Родившись на Тернопольщине, он прошел путь от вынужденной эмиграции до признанного международного эксперта по управлению и экономическому развитию, но всегда сохранял связь с Родиной. Жил и работал в Канаде и Швейцарии, возглавлял Международный институт менеджмента в Давосе, который впоследствии стал Всемирным экономическим форумом. После провозглашения независимости Украины активно включился в развитие Украинского государства, консультировал украинское руководство по вопросам государственного управления и экономических реформ, способствовал развитию современного управленческого образования и гражданского общества», — говорится в сообщении.

Почитая Богдана Гаврилишина, мы вспоминаем человека, который доказал: украинские корни не ограничивают горизонтов, а знания, смелость мысли и ответственность способны менять мир.

Подробнее о памятной монете

Монета «100 лет со дня рождения Богдана Гаврилишина» имеет номинал в 2 гривны и изготовлена ​​из нейзильбера.

На ее реверсе изображен портрет Богдана Гаврилишина, надпись с его именем, а также его крылатая фраза — «БУЙНО МРІЙТЕ».

На аверсе — букет из калины, кленового листа и эдельвейса — символов Украины, Канады и Швейцарии.

Эта флористическая метафора отображает жизненный путь Богдана Гаврилишина, личность которого сформировали именно эти три страны, и символизирует присутствие украинских деятелей в мировой науке и культуре.

Художник — Юрий Гуцуляк Скульпторы: Владимир Атаманчук, Анатолий Демяненко.

Тираж монеты — до 50 000 штук в сувенирной упаковке.

Где купить